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Он просто смешон

12.12.2020 20:41 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Он просто смешон

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  • Альфред Кох
  • 12.12.2020, 19:39
  • 5,336
Он просто смешон

Старый, недалекий, плохо ориентирующийся и плохо соображающий старик.

Близок, близок момент, когда он нальет большой бассейн вместо Красной площади и будет там устраивать морские бои на настоящих кораблях.

А потом подожжет Москву и будет смотреть на пожар с Воробьевых гор.

А потом попросит его убить... И, умирая, скажет: "Какой артист умер во мне".

Ибо Москва есть третий Рим...

P.S. А если серьезно, то вот уже и настал момент, когда его нельзя стало показывать людям. Было ясно, что рано или поздно такой момент настанет. Ведь именно для этого и придумываются ограничения по срокам, чтобы вождь не превратился в клоуна. И вот этот момент настал.

Он просто смешон... Старый, недалекий, плохо ориентирующийся и плохо соображающий старик. Какой стыд и позор.

Вы скажете – Байден. Вы скажете – Трамп. Совершенно другой случай: эти все время в тонусе: конкуренты наступают на пятки. Нужно голову напрягать. А тут вокруг одни лизоблюды: что ни скажи – все в яблочко. Вот голова и отключилась.

Альфред Кох, "Фейсбук"

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Старый, недалекий, плохо ориентирующийся и плохо соображающий старик.
 
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