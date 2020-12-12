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Канопацкая дала о себе знать после продолжительного молчания

12.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Экс-кандидат в президенты намерена выдвигаться депутатом Всебелорусского народного собрания, трансформацию которого анонсировал Лукашенко.

Канопацкая дала о себе знать после продолжительного молчания

Анна Канопацкая, имя которой в белорусских СМИ не упоминалась продолжительное время, сообщила Еврорадио, что собирается «представлять интересы всей конструктивной оппозиции Беларуси».

Ранее белорусский правитель анонсировал планы придать Всебелорусскому народному собранию конституционный статус высшего органа власти.

 
 
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Экс-кандидат в президенты намерена выдвигаться депутатом Всебелорусского народного собрания, трансформацию которого анонсировал Лукашенко.
 
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