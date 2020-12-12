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На вечерних акциях белорусы потребовали освободить Николая Автуховича
Источник материала: Хартия'97
На вечерних акциях белорусы потребовали освободить Николая Автуховича
Видеофакт.
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«Ветеран Афганистана, успешный предприниматель, депутат(избранный вне системы лукашизма). И сейчас мы должны поверить, что это террорист? Серьезно? Аэродром с «сушками» и батальоны «бмп» не нашли? В нашей безопасной стране «хоть бы не было войны» возят и хранят арсеналы? Мы не верим в «приговоры» по БТ, СТВ и остальным «рупорам пропаганды».
Николай Автухович — герой и ветеран борьбы против диктатуры.
Мы будем поддерживать его до нашей общей победы. Жыве Беларусь!» — заявили участники акций.
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