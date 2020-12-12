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Солистка известной группы IOWA поддержала белорусов

12.12.2020 21:43 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Солистка известной группы IOWA поддержала белорусов

  • 12.12.2020, 21:16
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Солистка известной группы IOWA поддержала белорусов

Певица выставила на аукцион свою картину.

Деньги от продажи cолистка группы IOWA Екатерина Иванчиков намерена перечислить в Фонд культурной солидарности для поддержки «белорусского народа и деятелей культуры, пострадавших от репрессий», сообщает ay.by.

— Я нарисовала эту птицу… даже, наверное, это я. Эта картина напоминает мне Васнецова: его картину Сирин и Алконост. Песнь радости и печали. Для меня это нечто волшебное. Птица — она поет. У нее есть голос, уверенность. И по ее настроению, ее позе я чувствую, что эта птица ищет баланс. И она на верном пути, — говорит Екатерина.

Все средства от продажи лота будут перечислены в Фонд культурной солидарности.

Торги завершатся 16 декабря. За 15 тысяч рублей можно купить картину, не дожидаясь окончания торгов. Сделано 12 ставок, максимальная — 3 тысячи рублей.


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Певица выставила на аукцион свою картину.
 
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