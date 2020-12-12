Источник материала: Хартия'97

Назван еще один спортсмен, который мог быть причастным к смерти Романа Бондаренко 8 12.12.2020, 20:47

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Список будущих обвиняемых продолжает расти.

Вечером 12 ноября в реанимации БСМП в Минске скончался 31-летний Роман Бондаренко. За сутки до того неизвестные люди приехали на «Площадь перемен» срезать ленты, завязался спор с местными жителями — в итоге Романа скрутили и уволокли в микроавтобус.

Сообщалось, что среди участников конфликта, возможно, были замечены глава ФХБ Дмитрий Басков и боец Дмитрий Шакута.

18 ноября Telegram-канал NEXTA опубликовал аудиозапись и заявил: беседу вели Дмитрий Басков и титулованный боец Дмитрий Шакута.

В разговоре прозвучало еще одно прозвище — Тяж. Tut.by опубликовал свою версию того, кем мог быть этот человек.

«Про некоего Тяжа беседа заходит, когда Шакута рассказывает, как Романа Бондаренко занесли в машину.

Под прозвищем Тяж люди из спортивной среды знают Евгения Тимановского, боксера-тяжеловеса (хоть кличка относительно частая среди боксеров этой категории, отметили наши собеседники). Когда-то проходил срочную службу в войсковой части 3214, затем — в СОБРе, где его тренировал Дмитрий Шакута. Тимановский потом и сам посещал клуб Шакуты Shock, рассказали источники.

Мог ли он быть на «Площади перемен» 11 ноября? Достоверно это утверждать нельзя, на запросы журналистов Евгений не ответил.

Однако на записях с камер мы ранее уже заметили крупного человека в шапке с помпоном и борсеткой на ремне через плечо. Согласно анализу «Медиазоны», этот человек заходил и выходил из буса, куда до того заносили Бондаренко.

Кроме того, еще на одном видео можно разглядеть: когда заламывали Романа на площадке, этот незнакомец вышел с противоположной стороны двора, подошел к женщине-очевидцу и опустил ее телефон, на который она снимала происходящее.

На мужчине в светлой шапке с помпоном были также: синяя куртка, черные штаны, светлая обувь и сумка на тонком ремне через плечо. На голове был капюшон», – говорится в новом расследовании журналистов.

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