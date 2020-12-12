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Водитель насмерть сбил велосипедиста и попытался скрыться. Вводился план «Перехват»
Источник материала: Onliner
Наезд произошел сегодня около 18:00 на 32-м километре автодороги Р28 Минск — Молодечно — Нарочь. По предварительной информации, мужчину сбила Renault Laguna, от полученных травм тот скончался. Водитель скрылся, а иномарку нашли брошенной в поле в нескольких километрах от места аварии. В столице и Минском районе вводился специальный план «Перехват»,
Правоохранители вышли на 35-летнего жителя Молодечно, его причастность к ДТП проверяется.
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, следователи и эксперты, которые устанавливают обстоятельства происшествия и личность погибшего.
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Наезд произошел сегодня около 18:00 на 32-м километре автодороги Р28 Минск — Молодечно — Нарочь. По предварительной информации, мужчину сбила Renault Laguna, от полученных...
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