Водитель насмерть сбил велосипедиста и попытался скрыться. Вводился план «Перехват»

Источник материала: Onliner

Наезд произошел сегодня около 18:00 на 32-м километре автодороги Р28 Минск — Молодечно — Нарочь. По предварительной информации, мужчину сбила Renault Laguna, от полученных травм тот скончался. Водитель скрылся, а иномарку нашли брошенной в поле в нескольких километрах от места аварии. В столице и Минском районе вводился специальный план «Перехват», сообщает МВД.

Правоохранители вышли на 35-летнего жителя Молодечно, его причастность к ДТП проверяется.













На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, следователи и эксперты, которые устанавливают обстоятельства происшествия и личность погибшего.



