В Минском районе водитель насмерть сбил велосипедиста и скрылся. Вводили план «Перехват»

Источник материала: Tut.by

В Минском районе на автодороге Минск — Молодечно — Нарочь водитель сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП. Милиция вводила план перехват, сообщает пресс-служба МВД.



Фото: пресс-служба МВД

ДТП произошло сегодня около 18.00 на 32-м км автодороги Р-28 Минск — Молодечно — Нарочь. По предварительной информации, мужчину сбил Renault Laguna, от полученных травм тот скончался.

Водитель скрылся, а иномарку нашли брошенной в поле в нескольких километрах от места аварии. В столице и Минском районе вводился специальный план «Перехват».

Правоохранители вышли на 35-летнего жителя Молодечно, его причастность к аварии проверяют.



Фото: пресс-служба МВД

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, следователи и эксперты, которые устанавливают обстоятельства происшествия и личность погибшего.