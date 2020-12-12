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Битва за свободу продолжается

13.12.2020 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Битва за свободу продолжается

  • 12.12.2020, 22:56
  • 4,137
Битва за свободу продолжается

Белорусы 126 дней подряд протестуют против диктатуры.

Сегодня — 126-й день непрерывных протестов в Беларуси. Отметим, что сегодня днем в стране прошел целый ряд акций протеста, хотя никаких анонсов в Telegram-каналах не было.

Протестный марафон продолжился вечером. На акции вышел не только Минск, но и регионы.

Telegram-канал «Баста!» зафиксировал самые яркие моменты 126-го дня белорусской революции.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусы 126 дней подряд протестуют против диктатуры.
 
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