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В новых санкциях США против «Северного потока-2» есть две ловушки
Источник материала: Хартия'97
В новых санкциях США против «Северного потока-2» есть две ловушки
Дополнительные санкции фактически делают невозможным его реализацию
В проекте оборонного бюджета США на 2021 год, поддержанном Конгрессом, предусмотрены "ловушки" для строящегося газопровода "Северный поток – 2". Об этом 11 декабря в блоге для
"Дополнительные санкции... фактически делают невозможным его реализацию. Новый проект накладывает ограничения на компании, привлеченные к любым "трубоукладочным работам" (включая подготовку площадки, обустройство траншеи, исследование морского дна, размещение щебня – им трубу "засыпают" на дне – или любые другие работы с трубами)", – написала она.
Советник главы "Нафтогазу" отметила, что "наиболее интересными здесь есть две бюрократические ловушки, которые США подготовили для россиян, – страхование и сертификация".
"Так случилось в цивилизованном мире, что без страхования судно не зайдет ни в один порт. А с новым пакетом санкций ни одна серьезная организация таких услуг проекту не предоставит", – объяснила Зеркаль.
По ее словам, в мире "менее двух десятков компаний, которые проводят сертификацию проектов такого уровня и, когда санкции США вступят в силу, ни одна из них не рискнет связываться с "Северным потоком – 2".
"То есть даже если россиянам, несмотря на собственную технологическую несостоятельность, удастся завершить газопровод, он так и будет лежать на балтийском дне памятником трубе стоимостью почти $10 млрд", – подчеркнула Зеркаль.
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Дополнительные санкции фактически делают невозможным его реализацию
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