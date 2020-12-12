Источник материала: Хартия'97

Жыве партизанская Беларусь! 1 12.12.2020, 22:10

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Вместе до победы.

Уже четыре месяца белорусы борются с захватившей власть фашистской хунтой, пишет Telegram-канал «Баста!»

Белорусские партизаны: Николай Автухович, Игорь Олиневич, Сергей Романов, Дмитрий Дубовский, Дмитрий Резанович - сражались на передовой белорусской революции, не жалея сил, и рискуя всем, для того, чтобы все мы жили в свободной стране.

Сейчас ребята находятся в СИЗО КГБ, им очень нужна ваша поддержка и солидарность!

Свободу белорусским партизанам! Вместе до победы!

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