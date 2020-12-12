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Белорусы неожиданно вышли на акции протеста в субботу
Источник материала: Хартия'97
Белорусы неожиданно вышли на акции протеста в субботу
Митинги в Беларуси сегодня не анонсировались.
Из разных районов Минска и Минского района, а также из Гродно приходят сообщения о маршах и акциях. Примечательно, что на популярных площадках в Telegram не было ни призывов, ни анонсов. Похоже, после того, как протесты переместились из центра во дворы, люди взялись сами решать, когда и как им проводить акции, сообщает
Локальные шествия заметили в Кунцевщине.
На Могилевской улице.
В «полигонных» Колодищах-2.
В Прилуках.
В микрорайоне «Восток»
На минской Комаровке скандировали «Жыве Беларусь!»
А на рынке в Гродно пели «Муры».
Люди также вышли на марши в минских Курасовщине, Лошице, Зеленом Луге, в гродненской Ольшанке, в Слободе Смолевичского района.
Цепи солидарности видели возле дорог в столичных микрорайонах Сухарево и Чижовка.
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Митинги в Беларуси сегодня не анонсировались.
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