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«Автозадачка». Как думаете, что сделало двигатель внутреннего сгорания действительно эффективным
Источник материала: Tut.by
Наша автозадачка будет интересна тем, кто увлекается историей различных автомобильных изобретений. Но и простые автомобилисты могут проверить свою интуицию или логику.
Итак, первые упоминания этого изобретения относятся еще к 1800-м годам 19 века. А патент на это в 1893 году получили два венгерских изобретателя — Донат Банки и Янош Чонка. Свое изобретение они установили на двигатель собственной конструкции, который так и назывался — «двигатель Банки-Чонка». Знаменитый немецкий инженер Вильгельм Майбах подал заявку в патентное бюро на такое же изобретение на полгода позже. Впоследствии это изобретение начали устанавливать на большинство ДВС. Оно позволило сделать работу двигателя максимально эффективной.
Правильный ответ мы опубликуем в этом же тексте в понедельник, 14 декабря, в 10.00.
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