ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Автозадачка». Как думаете, что сделало двигатель внутреннего сгорания действительно эффективным

13.12.2020 07:33 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Наша автозадачка будет интересна тем, кто увлекается историей различных автомобильных изобретений. Но и простые автомобилисты могут проверить свою интуицию или логику.


Фото: Kia
Изображение носит иллюстративный характер

Итак, первые упоминания этого изобретения относятся еще к 1800-м годам 19 века. А патент на это в 1893 году получили два венгерских изобретателя — Донат Банки и Янош Чонка. Свое изобретение они установили на двигатель собственной конструкции, который так и назывался — «двигатель Банки-Чонка». Знаменитый немецкий инженер Вильгельм Майбах подал заявку в патентное бюро на такое же изобретение на полгода позже. Впоследствии это изобретение начали устанавливать на большинство ДВС. Оно позволило сделать работу двигателя максимально эффективной.

Правильный ответ мы опубликуем в этом же тексте в понедельник, 14 декабря, в 10.00.

 

Опрос

Изобретение венгерских инженеров, которое превратило ДВС в действительно эффективный агрегат для использования на автомобилях

Свечи зажигания 21%
Карбюратор 63%
Электрический стартер 15%
С этого устройства голос уже учтен
243 ответа

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Без этого изобретения двигатель внутреннего сгорания никогда бы не стал эффективным и не получил дальнейшего развития. Но что же дало толчок к росту популярности...
 
Новости дня
Новости разные
 
Цытаты, якія дапамагаюць жыць. Прапануе Дар’я Бялькевіч
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика