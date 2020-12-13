«Автозадачка». Как думаете, что сделало двигатель внутреннего сгорания действительно эффективным

Источник материала: Tut.by

Наша автозадачка будет интересна тем, кто увлекается историей различных автомобильных изобретений. Но и простые автомобилисты могут проверить свою интуицию или логику.



Фото: Kia

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Итак, первые упоминания этого изобретения относятся еще к 1800-м годам 19 века. А патент на это в 1893 году получили два венгерских изобретателя — Донат Банки и Янош Чонка. Свое изобретение они установили на двигатель собственной конструкции, который так и назывался — «двигатель Банки-Чонка». Знаменитый немецкий инженер Вильгельм Майбах подал заявку в патентное бюро на такое же изобретение на полгода позже. Впоследствии это изобретение начали устанавливать на большинство ДВС. Оно позволило сделать работу двигателя максимально эффективной.

Правильный ответ мы опубликуем в этом же тексте в понедельник, 14 декабря, в 10.00.

Опрос Изобретение венгерских инженеров, которое превратило ДВС в действительно эффективный агрегат для использования на автомобилях Свечи зажигания 21% Карбюратор 63% Электрический стартер 15% С этого устройства голос уже учтен 243 ответа