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Как предупредить падения у пожилых людей. Рассказывает геронтолог
Источник материала: Tut.by
Падения пожилых людей могут закончиться тяжелыми повреждениями и переломами. Подобные случаи нередко заканчиваются инвалидностью, потерей возможности двигаться и даже летальным исходом. Самыми опасными являются черепно-мозговые травмы, переломы шейки бедра, вывихи суставов, повреждения позвоночника.
Падения в пожилом возрасте во многом обусловлены изменениями в состоянии здоровья: различными неврологическими и соматическими патологиями. Они могут стать причиной нарушения равновесия, ухудшения зрения, а также хрупкости костей. Усугубляют ситуацию гололед, неровная поверхность, плохое освещение.
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать? Об этом информационному порталу «
Причины падений у пожилых людей
С возрастом у человека накапливаются заболевания, которые в той или иной степени влияют на ощущение равновесия. Это может быть артериальная гипертензия, нарушения слуха и зрения, проблемы с суставами, возрастная деформация стопы. Помимо этого происходят изменения в работе вестибулярного аппарата (он уже не может в полной мере выполнять свою функцию), а также развиваются мышечная астения (слабость), когнитивные нарушения.
— Примерно 30−40% пожилых людей ежегодно страдают в результате падений, — объясняет Людмила Жилевич. — Около 30% случаев заканчивается травмой. Примерно 5% составляют переломы костей (чаще шейка бедра, кости запястья, черепно-мозговые травмы, вывихи суставов, травмы позвоночника). Наиболее подвержены риску падения женщины.
Самые частые падения связаны:
— Падения нередко происходят во время пользования ванной комнатой или туалетом. Особенно там, где есть высокие бортики и скользкое покрытие, но нет специальных поручней.
Вторая частая причина падений — возрастные изменения опорно-двигательного аппарата, ухудшение зрения и заболевания сердечно-сосудистой системы.
Особенно важно обратить внимание на риск падений у людей, которые склонны к скачкам артериального давления, а также с нарушениями сердечного ритма. В этих случаях надо помнить, что нельзя резко вставать с постели или резко изменять положение тела.
Еще одна причина падений — изменение психического состояния человека или прием определенных лекарственных средств. В этом случае профилактика падений — создание условий для безопасного передвижения.
Пожилым людям нежелательно носить мультифокальные линзы, которые нарушают глубинное восприятие пространства и контрастную зрительную чувствительность. Это препятствует своевременному обнаружению внешних препятствий, что особенно опасно при ходьбе по лестнице и в незнакомой обстановке.
Если падения связаны с приемом лекарственных средств, следует обратиться за консультацией к врачу. При назначении новых лекарств нелишне уточнить у доктора побочные эффекты препарата и как они могут повлиять на вероятность падений. Не стоит игнорировать правила приема лекарств.
Нарушения режима питания, скудный рацион также могут привести к высокому риску падений. В частности, это касается людей с низким индексом массы тела. Дефицит витамина D, которому подвержены пожилые люди, может вызывать нарушения походки, мышечную слабость, остеомаляцию (характеризуется недостаточностью минерализации костной ткани) и остеопороз.
Как избежать
Какими бы ни были факторы, которые могут стать причинами падения, их нужно учитывать, а также использовать все средства, чтобы избежать этого.
Несколько советов, которые помогут предотвратить падение:
Советы на каждый день для пожилого человека
Падение — это угроза независимости пожилого человека. Поэтому важно рассказать врачу об этом случае. Очень важно выяснить его причину, чтобы предупредить падения в будущем.
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Падения пожилых людей могут закончиться тяжелыми повреждениями и переломами. Подобные случаи нередко заканчиваются инвалидностью, потерей возможности двигаться...
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