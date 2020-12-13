ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Как предупредить падения у пожилых людей. Рассказывает геронтолог

13.12.2020 08:09 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Падения пожилых людей могут закончиться тяжелыми повреждениями и переломами. Подобные случаи нередко заканчиваются инвалидностью, потерей возможности двигаться и даже летальным исходом. Самыми опасными являются черепно-мозговые травмы, переломы шейки бедра, вывихи суставов, повреждения позвоночника.


Фото: pixabay.com

Падения в пожилом возрасте во многом обусловлены изменениями в состоянии здоровья: различными неврологическими и соматическими патологиями. Они могут стать причиной нарушения равновесия, ухудшения зрения, а также хрупкости костей. Усугубляют ситуацию гололед, неровная поверхность, плохое освещение.

Какие меры предосторожности необходимо соблюдать? Об этом информационному порталу «Здоровые люди» (24health.by) рассказала главный внештатный геронтолог Министерства здравоохранения, руководитель Республиканского геронтологического центра (активного долголетия) Людмила Жилевич.

Причины падений у пожилых людей

С возрастом у человека накапливаются заболевания, которые в той или иной степени влияют на ощущение равновесия. Это может быть артериальная гипертензия, нарушения слуха и зрения, проблемы с суставами, возрастная деформация стопы. Помимо этого происходят изменения в работе вестибулярного аппарата (он уже не может в полной мере выполнять свою функцию), а также развиваются мышечная астения (слабость), когнитивные нарушения.

— Примерно 30−40% пожилых людей ежегодно страдают в результате падений, — объясняет Людмила Жилевич. — Около 30% случаев заканчивается травмой. Примерно 5% составляют переломы костей (чаще шейка бедра, кости запястья, черепно-мозговые травмы, вывихи суставов, травмы позвоночника). Наиболее подвержены риску падения женщины.

Самые частые падения связаны:

  • с пренебрежением правилами безопасного передвижения: неудобная обувь, неправильно подобранные очки, отсутствие дополнительных средств передвижения, например трости;
  • с плохой обустроенностью жилища, в частности, некачественное покрытие пола (скользкое покрытие, небольшие ковры, которые скользят по поверхности или заворачиваются), разбросанные провода на полу, высокие пороги, плохое освещение.

— Падения нередко происходят во время пользования ванной комнатой или туалетом. Особенно там, где есть высокие бортики и скользкое покрытие, но нет специальных поручней.

Вторая частая причина падений — возрастные изменения опорно-двигательного аппарата, ухудшение зрения и заболевания сердечно-сосудистой системы.

Особенно важно обратить внимание на риск падений у людей, которые склонны к скачкам артериального давления, а также с нарушениями сердечного ритма. В этих случаях надо помнить, что нельзя резко вставать с постели или резко изменять положение тела.

Еще одна причина падений — изменение психического состояния человека или прием определенных лекарственных средств. В этом случае профилактика падений — создание условий для безопасного передвижения.


Фото: Reuters

Пожилым людям нежелательно носить мультифокальные линзы, которые нарушают глубинное восприятие пространства и контрастную зрительную чувствительность. Это препятствует своевременному обнаружению внешних препятствий, что особенно опасно при ходьбе по лестнице и в незнакомой обстановке.

Если падения связаны с приемом лекарственных средств, следует обратиться за консультацией к врачу. При назначении новых лекарств нелишне уточнить у доктора побочные эффекты препарата и как они могут повлиять на вероятность падений. Не стоит игнорировать правила приема лекарств.

Нарушения режима питания, скудный рацион также могут привести к высокому риску падений. В частности, это касается людей с низким индексом массы тела. Дефицит витамина D, которому подвержены пожилые люди, может вызывать нарушения походки, мышечную слабость, остеомаляцию (характеризуется недостаточностью минерализации костной ткани) и остеопороз.

Как избежать

Какими бы ни были факторы, которые могут стать причинами падения, их нужно учитывать, а также использовать все средства, чтобы избежать этого.

Несколько советов, которые помогут предотвратить падение:

  • регулярные физические нагрузки укрепят мышцы и кости;
  • проведите инспекцию своего дома и уберите вещи, за которые можно зацепиться, а также предметы, мешающие свободному передвижению;
  • вещи первой необходимости лучше хранить в легкодоступных местах;
  • ванную комнату оборудуйте специальными поручнями, за которые в случае необходимости можно быстро схватиться или удобно держаться;
  • не пренебрегайте хорошим освещением помещения, особенно это касается прихожей и лестницы;
  • если вы принимаете препараты, обязательно спросите у врача про их воздействие на опорно-двигательный аппарат и координацию;
  • отдавайте предпочтение удобной обуви, в зимнее время выбирайте обувь с нескользкой подошвой;
  • если есть необходимость, пользуйтесь ортопедическими стельками, которые помогут компенсировать статическую недостаточность стопы;
  • при неустойчивости походки используйте трость или костыли.

Советы на каждый день для пожилого человека


Фото: unsplash.com
  • Не стоит поднимать тяжелые вещи. Не делайте того, что может стать причиной напряжения в спине.
  • Чтобы поднять с пола какой-либо предмет, нежелательно низко наклоняться. Для этого следует присесть и держать спину ровно.
  • Если вам необходимо достать высоко лежащие предметы, не стоит становиться на стул или табуретку. Это неоправданный риск. Лучше попросите кого-нибудь достать эти вещи.
  • Нельзя резко менять положение тела (например, быстро вставать, если лежите). В таких случаях сниженное артериальное давление не успевает прийти в норму, что приводит к слабости и, как возможное следствие, — к падениям.
  • Желательно, чтобы ночью в помещении температура воздуха была не ниже 20 °C. Длительное пребывание в холодной комнате приводит к снижению температуры тела. Это в свою очередь может стать причиной сонливости и последующих падений.
  • Регулярно проверяйте зрение и обновляйте при необходимости очки. Неподходящие очки искажают пространство.
  • При плохих погодных условиях, например, при гололедице, не стоит лишний раз выходить на улицу.

Падение — это угроза независимости пожилого человека. Поэтому важно рассказать врачу об этом случае. Очень важно выяснить его причину, чтобы предупредить падения в будущем.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Падения пожилых людей могут закончиться тяжелыми повреждениями и переломами. Подобные случаи нередко заканчиваются инвалидностью, потерей возможности двигаться...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Автозадачка». Как думаете, что сделало двигатель внутреннего сгорания действительно эффективным
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика