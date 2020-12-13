Как предупредить падения у пожилых людей. Рассказывает геронтолог

Источник материала: Tut.by

Падения пожилых людей могут закончиться тяжелыми повреждениями и переломами. Подобные случаи нередко заканчиваются инвалидностью, потерей возможности двигаться и даже летальным исходом. Самыми опасными являются черепно-мозговые травмы, переломы шейки бедра, вывихи суставов, повреждения позвоночника.



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Падения в пожилом возрасте во многом обусловлены изменениями в состоянии здоровья: различными неврологическими и соматическими патологиями. Они могут стать причиной нарушения равновесия, ухудшения зрения, а также хрупкости костей. Усугубляют ситуацию гололед, неровная поверхность, плохое освещение.

Какие меры предосторожности необходимо соблюдать? Об этом информационному порталу « Здоровые люди » (24health.by) рассказала главный внештатный геронтолог Министерства здравоохранения, руководитель Республиканского геронтологического центра (активного долголетия) Людмила Жилевич.

Причины падений у пожилых людей

С возрастом у человека накапливаются заболевания, которые в той или иной степени влияют на ощущение равновесия. Это может быть артериальная гипертензия, нарушения слуха и зрения, проблемы с суставами, возрастная деформация стопы. Помимо этого происходят изменения в работе вестибулярного аппарата (он уже не может в полной мере выполнять свою функцию), а также развиваются мышечная астения (слабость), когнитивные нарушения.

— Примерно 30−40% пожилых людей ежегодно страдают в результате падений, — объясняет Людмила Жилевич. — Около 30% случаев заканчивается травмой. Примерно 5% составляют переломы костей (чаще шейка бедра, кости запястья, черепно-мозговые травмы, вывихи суставов, травмы позвоночника). Наиболее подвержены риску падения женщины.

Самые частые падения связаны:

с пренебрежением правилами безопасного передвижения: неудобная обувь, неправильно подобранные очки, отсутствие дополнительных средств передвижения, например трости;

с плохой обустроенностью жилища, в частности, некачественное покрытие пола (скользкое покрытие, небольшие ковры, которые скользят по поверхности или заворачиваются), разбросанные провода на полу, высокие пороги, плохое освещение.

— Падения нередко происходят во время пользования ванной комнатой или туалетом. Особенно там, где есть высокие бортики и скользкое покрытие, но нет специальных поручней.

Вторая частая причина падений — возрастные изменения опорно-двигательного аппарата, ухудшение зрения и заболевания сердечно-сосудистой системы.

Особенно важно обратить внимание на риск падений у людей, которые склонны к скачкам артериального давления, а также с нарушениями сердечного ритма. В этих случаях надо помнить, что нельзя резко вставать с постели или резко изменять положение тела.

Еще одна причина падений — изменение психического состояния человека или прием определенных лекарственных средств. В этом случае профилактика падений — создание условий для безопасного передвижения.



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Пожилым людям нежелательно носить мультифокальные линзы, которые нарушают глубинное восприятие пространства и контрастную зрительную чувствительность. Это препятствует своевременному обнаружению внешних препятствий, что особенно опасно при ходьбе по лестнице и в незнакомой обстановке.

Если падения связаны с приемом лекарственных средств, следует обратиться за консультацией к врачу. При назначении новых лекарств нелишне уточнить у доктора побочные эффекты препарата и как они могут повлиять на вероятность падений. Не стоит игнорировать правила приема лекарств.

Нарушения режима питания, скудный рацион также могут привести к высокому риску падений. В частности, это касается людей с низким индексом массы тела. Дефицит витамина D, которому подвержены пожилые люди, может вызывать нарушения походки, мышечную слабость, остеомаляцию (характеризуется недостаточностью минерализации костной ткани) и остеопороз.

Как избежать

Какими бы ни были факторы, которые могут стать причинами падения, их нужно учитывать, а также использовать все средства, чтобы избежать этого.

Несколько советов, которые помогут предотвратить падение:

регулярные физические нагрузки укрепят мышцы и кости;

проведите инспекцию своего дома и уберите вещи, за которые можно зацепиться, а также предметы, мешающие свободному передвижению;

вещи первой необходимости лучше хранить в легкодоступных местах;

ванную комнату оборудуйте специальными поручнями, за которые в случае необходимости можно быстро схватиться или удобно держаться;

не пренебрегайте хорошим освещением помещения, особенно это касается прихожей и лестницы;

если вы принимаете препараты, обязательно спросите у врача про их воздействие на опорно-двигательный аппарат и координацию;

отдавайте предпочтение удобной обуви, в зимнее время выбирайте обувь с нескользкой подошвой;

если есть необходимость, пользуйтесь ортопедическими стельками, которые помогут компенсировать статическую недостаточность стопы;

при неустойчивости походки используйте трость или костыли.

Советы на каждый день для пожилого человека



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Не стоит поднимать тяжелые вещи. Не делайте того, что может стать причиной напряжения в спине.

Чтобы поднять с пола какой-либо предмет, нежелательно низко наклоняться. Для этого следует присесть и держать спину ровно.

Если вам необходимо достать высоко лежащие предметы, не стоит становиться на стул или табуретку. Это неоправданный риск. Лучше попросите кого-нибудь достать эти вещи.

Нельзя резко менять положение тела (например, быстро вставать, если лежите). В таких случаях сниженное артериальное давление не успевает прийти в норму, что приводит к слабости и, как возможное следствие, — к падениям.

Желательно, чтобы ночью в помещении температура воздуха была не ниже 20 °C. Длительное пребывание в холодной комнате приводит к снижению температуры тела. Это в свою очередь может стать причиной сонливости и последующих падений.

Регулярно проверяйте зрение и обновляйте при необходимости очки. Неподходящие очки искажают пространство.

При плохих погодных условиях, например, при гололедице, не стоит лишний раз выходить на улицу.

Падение — это угроза независимости пожилого человека. Поэтому важно рассказать врачу об этом случае. Очень важно выяснить его причину, чтобы предупредить падения в будущем.