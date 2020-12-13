Стоп шелушение. Как ухаживать за губами зимой

Источник материала: Tut.by

Основная проблема в зимние месяцы — обветривание губ. Нежная кожа становится сухой, шелушится и трескается, иногда даже до кровавых трещинок. И дело даже не в красоте и не в том, что помада будет лежать неровно, ведь это просто очень больно. Как этого избежать — читайте в нашем материале.

Главные причины сухости губ зимой — отсутствие защитного слоя, отрицательные температуры, сухой кондиционированный воздух в помещениях, ветер и снег. Поскольку в эпидермисе на губах нет сальных желез, единственным барьером между губами и ледяным дождём становится слюна. А она на холоде быстро испаряется или замерзает. Поэтому зимой нужно наносить на губы густой бальзам, питательный крем или специальное масло. Обновлять защиту нужно как можно чаще и, разумеется, стараться не облизывать губы, особенно на улице.



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Чтобы предотвратить сухость и обветривание, стоит соблюдать следующие несложные правила:

Всегда пользуйтесь специальные средства для губ и даже зимой выбирайте продукты с защитой от солнца (SPF). Несмотря на то, что осенью и зимой солнце не светит как летом, ультрафиолетовые лучи никуда не делись, а губы больше, чем любой другой участок тела, подвержены фотостарению.

Тщательно очищайте губы от макияжа, используйте специальные средства.

Периодически массируйте губы с помощью мягкой зубной щетки. Благодаря этим нехитрым манипуляциям можно предотвратить появление морщин и усилить кровообращение.

Не забывайте делать пилинг с использованием скрабов для губ, которые сегодня можно купить практически в каждом косметическом магазине. Они нежнее других видов скрабов и не будут травмировать кожу.

Откажитесь на зиму от блесков для губ. В них содержится воск, который замерзает на холоде, тем самым травмируя и иссушая губы.

Также отложите подальше матовые помады. В своем составе они содержат компоненты, которые сильно сушат губы — это не лучшее свойство для зимы. Замените их на увлажняющие или питательные тинты.



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Добавьте в рацион продукты с большим содержанием клетчатки и омега-3 жирных кислот, например, курагу, изюм, инжир, лосось, авокадо, нерафинированные растительные масла. Также ешьте больше зелени, моркови, цитрусовых и морепродуктов.

Продолжайте соблюдать питьевой режим. Обезвоживание тоже может стать причиной трещин и сухости губ.

Если в уголках губ появились незаживающие трещинки, это может говорить о дефиците витаминов А и Е. Можно пропить курс этих витаминов в течение месяца.

Перед сном не забывайте наносить питательный крем, бальзам или маску для губ.

Следите за уровнем влажности воздуха. Если в помещении, котором вы постоянно проводите длительное время, влажность регулярно держится ниже 40%, стоит подумать о приобретении увлажнителя или о других способах увлажнения воздуха.