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Вдохновиться перед воскресеньем: минские районы провели вечерние шествия

13.12.2020 08:13 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Вдохновиться перед воскресеньем: минские районы провели вечерние шествия

  • 13.12.2020, 8:12
Вдохновиться перед воскресеньем: минские районы провели вечерние шествия

Столица задает бодрое настроение участникам марша.

Вдохновиться перед ответственным днем: вечерние шествия прошли в Новой Боровой и Уручья, а еще «Розочки» и Грушевки.

Фото и видео минских акций опубликовал телеграм-канал kyky_org.




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Столица задает бодрое настроение участникам марша.
 
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