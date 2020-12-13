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Вдохновиться перед воскресеньем: минские районы провели вечерние шествия
Источник материала: Хартия'97
Вдохновиться перед воскресеньем: минские районы провели вечерние шествия
Столица задает бодрое настроение участникам марша.
Вдохновиться перед ответственным днем: вечерние шествия прошли в Новой Боровой и Уручья, а еще «Розочки» и Грушевки.
Фото и видео минских акций опубликовал телеграм-канал
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Столица задает бодрое настроение участникам марша.
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