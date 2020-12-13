В Минске и регионах прошли децентрализованные марши протеста

В Минске и регионах 12 декабря прошли децентрализованные марши протеста.





Граждане перестали ждать воскресенья и теперь выходят ежедневно в разных районах, обычно вечером, после работы. В основном им удается избежать встречи с силовиками, которые усиленно патрулируют населенные пункты по воскресеньям.

В субботу 12 декабря, локальных акций было больше, чем в будние дни. Этому способствовали как фактор выходного дня, так и траурная дата: месяц со дня смерти избитого Романа Бондаренко. Стихийная акция памяти прошла, в частности, на втором этаже крытой части Комаровского рынка в Минске.

Жители столицы вышли на акции в разном формате в микрорайонах Лошица, Сухарево, Новая Боровая, Восток, на улицах Волгоградской, Парниковой.

Протесты также состоялись в Гродно, Витебске, Жодино, Сенице (Минский район). Информация продолжает поступать. Сообщений о задержаниях не было.

Известный историк Алесь Белый сообщил на своей странице в «Фейсбуке», что 15 октября в суде Октябрьского района Минска будет рассматриваться административный протокол, составленный в отношении его 87-летней тети Елизаветы Бурсовой, которая вывесила на балконе бело-красно-белый флаг. По словам Белого, в 1941 году тетя смогла эвакуироваться из Витебска последним поездом, в противном случае ее бы убили гитлеровцы как еврейку. В 1950-е годы, еще до рождения Лукашенко, Бурсова была чемпионкой и рекордсменкой БССР и СССР по пулевой стрельбе.