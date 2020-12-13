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Космическая ревность и подгузники для астронавтов. История любовного треугольника, который едва не закончился убийством (видео)
Источник материала: Onliner
Она любит цветы, езду на велосипеде, бег, скит (это стендовая стрельба), ходить под парусом, играть на пианино, решать кроссворды и увлекается коллекционированием. У нее трое детей, и она астронавт. Это короткое и уже устаревшее описание интересов Лизы Новак, в прошлом — сотрудницы NASA, которая совершила полет в рамках миссии STS-121 в 2006 году, пробыв в космосе почти 13 дней. Это была наивысшая точка ее карьеры, которая затем устремилась к земле.
Сейчас Лиза Новак ведет где-то в Техасе тихую жизнь, не связанную с космосом — о нем пришлось забыть. Холодное и лишенное жизни пространство, вероятно, каким-то образом влияет на психику человека, который, побывав «за пределами», может не справиться с пережитыми ощущениями бесконечности. Точка опоры уходит из-под ног.
Кто такая Лиза Новак?
В официальных документах NASA биография и информация о службе Лизы помещается на одном печатном листе с мелким текстом, однако от этого не становится менее впечатляющей.
Лиза Новак родилась в 1963 году в Вашингтоне, округ Колумбия. В 1981 году будущая покорительница космоса (безо всякой иронии) закончила школу в Мериленде и отправилась учиться на аэрокосмического инженера, получив степень бакалавра в Военно-морской академии США в 1985 году. Она была увлечена космическими полетами с самого детства, и можно только позавидовать ее настойчивости: многие дети того времени хотели стать астронавтами, однако далеко не все по-настоящему стремились достичь этой цели. Лиза хотела и смогла.
Фото: NASA
Спустя два года после выпуска из военной академии Лиза получила свои первые «крылышки», став офицером авиации ВМФ США. Одновременно она продолжала повышать квалификацию, закончила курсы пилотов-испытателей, изучила военную электронику, системы навигации. Рост по карьерной лестнице не останавливался, она заработала медаль американского министерства обороны — «За похвальную службу».
И вот в 1996 году ее принимают в программу подготовки астронавтов. 33-летняя Лиза Новак поступает на службу в Космический центр имени Линдона Джонсона в Хьюстоне. Здесь она принимает участие в реальных программах по освоению космоса. Как-то молодой женщине удается совмещать работу и воспитание трех маленьких детей: супруг Лизы по роду службы был вынужден отказаться от отцовских обязанностей.
Лиза на МКС. Фото: NASA
В 2006 году, спустя 10 лет подготовки, потеряв в 2003 году своих друзей и коллег из-за взрыва шаттла «Колумбия», Лиза отправляется в долгожданный полет. Который становится первым и последним в ее карьере.
Два астронавта и капитан ВВС = любовный треугольник
То, что произошло позже, стало продолжением истории, начавшейся еще в 2004-м. Тогда Лиза с другими кандидатами на полет в космос проходила 10- или 11-дневную специальную подготовку в Канаде. Местный климат сложно назвать мягким, а в рамках программы обучения астронавтам было необходимо научиться выживать в сложных условиях.
Уильям и Лиза в Канаде. Фото: Reuters
Четыре дня команда из шести человек проходила интенсивный курс подготовки, предложенный канадскими военными. Затем их отправили в снежную глушь где-то в Квебеке, поставив цель добраться до заданных координат, ночуя в палатках, а днем передвигаясь дальше. В группе оказались швед Арне Фуглесанг, россиянин Дмитрий Кондратьев, канадка Жюли Пейетт, а также американцы Доминик Антонелли и Уильям Офилейн. Лиза к этому времени уже была знакома с Офилейном: они делили один стол в офисном здании NASA, вместе тренировались и работали. Узы брака не стали преградой для пары (Уильям был женат, как и Новак — замужем, много лет): между ними проскочила та самая искра, а время, проведенное вместе во время 20-километрового марш-броска в Канаде, помогло усилить чувства.
Лиза Новак — третья слева, Офилейн — справа последний в ряду. Фото: Canadian Space Agency
Уильям, отец двух детей, не стал жить на две семьи и развелся с супругой в 2005 году. Лиза не была готова к подобному шагу и пыталась сохранить брак. Хотя ее сердце уже принадлежало другому — в нарушение правил, это был ее коллега. Астронавты продолжали встречаться до 2006 года, когда Лиза наконец отправилась в космос. Знаменательное для нее событие случилось летом.
Уильям относился к отношениям с Лизой как ко временным, в отличие от Новак, связывавшей свое будущее с новым избранником. Но период влюбленности прошел и не перерос в нечто большее. Офилейн нашел новую пассию — капитана ВВС Коллин Шипмен (они начали встречаться в 2006-м). Он не видел себя чем-то обязанным Новак, подавшей на развод в 2007 году.
Молоток, пистолет, дискета с фотографиями голых женщин
Позже мужчина заявил, что был уверен: Лиза приняла расставание с ним, она «была расстроена, но приняла» существующее положение вещей. Это подтверждали ее знакомые: женщина полностью контролировала себя и не выказывала эмоций. Внешне. Ведь произошедшее дальше указывает на то, что Билли, как и остальные, серьезно заблуждался.
Некоторое время он поддерживал отношения с обеими женщинами, но Шипмен, как она позже сама рассказала полиции, не знала о продолжавшемся любовном треугольнике. «Я спрашивала Уильяма, донес ли он до Лизы, что с ней он расстался полностью и бесповоротно. Он ответил, что да. Я уточнила: не возникнет ли ситуация, когда на пороге дома появится некая леди с желанием убить меня. Он ответил: нет, ни в коем случае, она не такая, она даже рада за меня».
Коллин Шипмен. Фото: ABC News
Намеренно или неосознанно, Офилейн не замечал бушующего в Лизе огня за маской напускного безразличия. Примерно через три недели после того, как «все было кончено», Лиза, у которой оставался ключ от квартиры бывшего любовника, не готовая остаться ни с чем, ведомая обидой и ревностью, пробралась к Уильяму домой. Порывшись в компьютере Уильяма, она узнала о Колин. Прочитала переписку... Увиденное повергло ее в шок: более молодая соперница писала страстные, эротичные послания «ее мужчине».
Лиза, на деле не приняв расставание, начала разрабатывать план мести. Для его исполнения астронавт купила молоток, нож, пневматический пистолет с металлическими пулями, резиновые перчатки, резиновые жгуты, клейкую ленту, мешки для мусора, дискету (сообщается именно о дискете) с фотографиями обнаженных женщин и инструкцией по бандажу, распечатала карты района Мыса Канаверал, где планировала «операцию», и захватила баллончик с перцовым газом.
Лиза изучила график работы соперницы, чтобы застать ее врасплох и исполнить задуманное. Для этого потребовалось проехать почти 1,5 тыс. километров — машину она выбрала, чтобы не привлекать лишнее внимание к своей персоне. Некоторые источники утверждают, что женщина прихватила с собой в поездку специальные подгузники, которые используются астронавтами во время полетов — якобы они позволили ей не останавливаться для того, чтобы сходить в туалет, и быстрее добраться из Хьюстона в Орландо во Флориде. По словам Лизы, это не так.
Колин прибыла в аэропорт Орландо на одном из авиарейсов поздно ночью. Лиза, надев парик и подобрав сменную одежду, поджидала ее в аэропорту, чтобы затем сесть на хвост. Ее цель, дождавшись багажа, отправилась на автобусе, курсирующем между аэропортом и парковкой, к своей машине. Лиза преследовала ее, однако капитан ВВС приметила странную попутчицу, почувствовала слежку, а затем это чувство лишь усилилось.
Как следует из отчета полиции, составленного в феврале 2007 года, Колин, опасаясь за свою безопасность, ускорила шаг и поспешила к автомобилю. Ее преследовательница побежала — был слышен стук каблуков за спиной. Шипмен успела заскочить машину и заблокировать двери. Лиза начала стучать в окно и дергать за ручку.
«Помогите мне, пожалуйста. Мой парень должен был меня встретить, но не приехал. У меня была длительная поездка, а уже поздно. Вы не подкинете меня до офиса парковки?» Шипмен отказала, но тогда женщина снаружи попросила мобильник и снова получила отказ: «Батарея села».
Лиза показала жестами, что не слышит, и начала плакать. Колин приоткрыла окно, чтобы повторить про севший аккумулятор, однако в этот момент Новак распылила внутрь машины содержимое баллона. Шипмен нажала на газ и, едва видя дорогу, поехала в сторону выезда, где дежурили сотрудники парковки. Они и вызвали патруль.
Невменяемая астронавт?
После неудачного похищения Лиза попыталась скрыться, вернувшись на остановку автобуса. Здесь она попробовала избавиться от части груза, который мог бы выдать ее намерения, сняла парик и поменяла верхнюю одежду. В этот момент ее заметил полицейский. Офицер начал задавать наводящие вопросы, заглянул в пакет, оставленный возле мусорки. Разговор закончился неподалеку — там, где их ожидала Шипмен, узнавшая в Лизе нападавшую.
Новак сразу арестовали. Она уверяла, что не собиралась причинять вред Колин, а хотела лишь поговорить. А пистолет должен был стать доводом в этой беседе. «Зачем тогда использовать „перец“?» — спросил полицейский. «Да, это было глупо...» — призналась астронавт.
А потом не стала отпираться и выдумывать «сказки» о причинах своих действий: Лиза заявила, что видела в Колин соперницу, а Билли Офилейн для нее «больше, чем коллега, но меньше, чем возлюбленный». Поэтому все так сложилось.
Лизу Новак задержали, однако по решению суда отпустили под залог в $25 тыс. — по подозрению в попытке похищения, применения силы и убийства, а также уничтожения улик. Впервые в истории США действующий астронавт был арестован и против него были выдвинуты обвинения.
Уже 7 марта 2007 года Новак была вычеркнута из списков астронавтов. Это было увольнение из NASA, аэрокосмическое агентство передало ответственность за дальнейшую судьбу Лизы военным: она, напомним, являлась военнослужащей ВМС. Для нее начался очень сложный период: по словам друзей (ее поддерживали в том числе и коллеги), женщина днями напролет находилась в прострации, «отключилась» от мира и общения. Соседи лишь рассказывали, что из дома были слышны крики и звон бьющейся посуды.
Фото: AP
Последовали несколько судебных заседаний, адвокаты пытались продвинуть тему психического расстройства, которое могло бы объяснить поведение Лизы и обеспечить оправдательный приговор. Кроме того, указывалось на нарушение процедур досмотра и опроса: следование законам в США носит обязательный характер и не может трактоваться в пользу одной стороны. Впрочем, позже нарушения опровергли, а адвокаты отказались от ссылки на невменяемость.
Тем не менее Лизу признали виновной по менее «грозным» статьям, она получила 12 месяцев условно. На фоне того, что в случае доказательства вины по всем обвинениям ей грозил пожизненный срок, это можно расценивать как победу. А в 2011-м она попросила закрыть к судебным документам свободный доступ. Просьбу выполнили. Незадолго до этого ВМС уволили Новак в запас без обычных почестей.
Потом Лиза Новак постепенно пропала с радаров. Говорят, она живет где-то в Техасе со своими детьми.
Что касается Уильяма и Колин, они поженились в 2010 году, запустили сайт adventurewrite.com для детей (работает и сейчас). Колин занялась писательством и выпускает книги собственного авторства. Они не любят вспоминать прошлое, а в 2017 году Шипмен в интервью заявила: «С тех пор я всегда оглядываюсь назад».
NASA и военные, в свою очередь, пересмотрели алгоритмы работы и подбора сотрудников, чтобы в будущем избежать подобных инцидентов: история Лизы Новак наделала много шума и поставила под сомнение ряд программ.
По мотивам этой истории в 2019 году вышел фильм «Люси в небесах» с Натали Портман в главной роли. Впрочем, признания он не получил.
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Космическая ревность и подгузники для астронавтов. История любовного треугольника, который едва не закончился убийством (видео)
Она любит цветы, езду на велосипеде, бег, скит (это стендовая стрельба), ходить под парусом, играть на пианино, решать кроссворды и увлекается коллекционированием....
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