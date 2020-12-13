Космическая ревность и подгузники для астронавтов. История любовного треугольника, который едва не закончился убийством (видео)

Источник материала: Onliner Она любит цветы, езду на велосипеде, бег, скит (это стендовая стрельба), ходить под парусом, играть на пианино, решать кроссворды и увлекается коллекционированием. У нее трое детей, и она астронавт. Это короткое и уже устаревшее описание интересов Лизы Новак, в прошлом — сотрудницы NASA, которая совершила полет в рамках миссии STS-121 в 2006 году, пробыв в космосе почти 13 дней. Это была наивысшая точка ее карьеры, которая затем устремилась к земле.

Сейчас Лиза Новак ведет где-то в Техасе тихую жизнь, не связанную с космосом — о нем пришлось забыть. Холодное и лишенное жизни пространство, вероятно, каким-то образом влияет на психику человека, который, побывав «за пределами», может не справиться с пережитыми ощущениями бесконечности. Точка опоры уходит из-под ног.

Кто такая Лиза Новак?

В официальных документах NASA биография и информация о службе Лизы помещается на одном печатном листе с мелким текстом, однако от этого не становится менее впечатляющей.

Лиза Новак родилась в 1963 году в Вашингтоне, округ Колумбия. В 1981 году будущая покорительница космоса (безо всякой иронии) закончила школу в Мериленде и отправилась учиться на аэрокосмического инженера, получив степень бакалавра в Военно-морской академии США в 1985 году. Она была увлечена космическими полетами с самого детства, и можно только позавидовать ее настойчивости: многие дети того времени хотели стать астронавтами, однако далеко не все по-настоящему стремились достичь этой цели. Лиза хотела и смогла.



Фото: NASA

Спустя два года после выпуска из военной академии Лиза получила свои первые «крылышки», став офицером авиации ВМФ США. Одновременно она продолжала повышать квалификацию, закончила курсы пилотов-испытателей, изучила военную электронику, системы навигации. Рост по карьерной лестнице не останавливался, она заработала медаль американского министерства обороны — «За похвальную службу».

И вот в 1996 году ее принимают в программу подготовки астронавтов. 33-летняя Лиза Новак поступает на службу в Космический центр имени Линдона Джонсона в Хьюстоне. Здесь она принимает участие в реальных программах по освоению космоса. Как-то молодой женщине удается совмещать работу и воспитание трех маленьких детей: супруг Лизы по роду службы был вынужден отказаться от отцовских обязанностей.



Лиза на МКС. Фото: NASA

В 2006 году, спустя 10 лет подготовки, потеряв в 2003 году своих друзей и коллег из-за взрыва шаттла «Колумбия», Лиза отправляется в долгожданный полет. Который становится первым и последним в ее карьере.

Два астронавта и капитан ВВС = любовный треугольник

То, что произошло позже, стало продолжением истории, начавшейся еще в 2004-м. Тогда Лиза с другими кандидатами на полет в космос проходила 10- или 11-дневную специальную подготовку в Канаде. Местный климат сложно назвать мягким, а в рамках программы обучения астронавтам было необходимо научиться выживать в сложных условиях.



Уильям и Лиза в Канаде. Фото: Reuters

Четыре дня команда из шести человек проходила интенсивный курс подготовки, предложенный канадскими военными. Затем их отправили в снежную глушь где-то в Квебеке, поставив цель добраться до заданных координат, ночуя в палатках, а днем передвигаясь дальше. В группе оказались швед Арне Фуглесанг, россиянин Дмитрий Кондратьев, канадка Жюли Пейетт, а также американцы Доминик Антонелли и Уильям Офилейн. Лиза к этому времени уже была знакома с Офилейном: они делили один стол в офисном здании NASA, вместе тренировались и работали. Узы брака не стали преградой для пары (Уильям был женат, как и Новак — замужем, много лет): между ними проскочила та самая искра, а время, проведенное вместе во время 20-километрового марш-броска в Канаде, помогло усилить чувства.



Лиза Новак — третья слева, Офилейн — справа последний в ряду. Фото: Canadian Space Agency

Уильям, отец двух детей, не стал жить на две семьи и развелся с супругой в 2005 году. Лиза не была готова к подобному шагу и пыталась сохранить брак. Хотя ее сердце уже принадлежало другому — в нарушение правил, это был ее коллега. Астронавты продолжали встречаться до 2006 года, когда Лиза наконец отправилась в космос. Знаменательное для нее событие случилось летом.

Уильям относился к отношениям с Лизой как ко временным, в отличие от Новак, связывавшей свое будущее с новым избранником. Но период влюбленности прошел и не перерос в нечто большее. Офилейн нашел новую пассию — капитана ВВС Коллин Шипмен (они начали встречаться в 2006-м). Он не видел себя чем-то обязанным Новак, подавшей на развод в 2007 году.

Молоток, пистолет, дискета с фотографиями голых женщин

Позже мужчина заявил, что был уверен: Лиза приняла расставание с ним, она «была расстроена, но приняла» существующее положение вещей. Это подтверждали ее знакомые: женщина полностью контролировала себя и не выказывала эмоций. Внешне. Ведь произошедшее дальше указывает на то, что Билли, как и остальные, серьезно заблуждался.

Некоторое время он поддерживал отношения с обеими женщинами, но Шипмен, как она позже сама рассказала полиции, не знала о продолжавшемся любовном треугольнике. «Я спрашивала Уильяма, донес ли он до Лизы, что с ней он расстался полностью и бесповоротно. Он ответил, что да. Я уточнила: не возникнет ли ситуация, когда на пороге дома появится некая леди с желанием убить меня. Он ответил: нет, ни в коем случае, она не такая, она даже рада за меня».

Коллин Шипмен. Фото: ABC News

Намеренно или неосознанно, Офилейн не замечал бушующего в Лизе огня за маской напускного безразличия. Примерно через три недели после того, как «все было кончено», Лиза, у которой оставался ключ от квартиры бывшего любовника, не готовая остаться ни с чем, ведомая обидой и ревностью, пробралась к Уильяму домой. Порывшись в компьютере Уильяма, она узнала о Колин. Прочитала переписку... Увиденное повергло ее в шок: более молодая соперница писала страстные, эротичные послания «ее мужчине».

Лиза, на деле не приняв расставание, начала разрабатывать план мести. Для его исполнения астронавт купила молоток, нож, пневматический пистолет с металлическими пулями, резиновые перчатки, резиновые жгуты, клейкую ленту, мешки для мусора, дискету (сообщается именно о дискете) с фотографиями обнаженных женщин и инструкцией по бандажу, распечатала карты района Мыса Канаверал, где планировала «операцию», и захватила баллончик с перцовым газом.

Лиза изучила график работы соперницы, чтобы застать ее врасплох и исполнить задуманное. Для этого потребовалось проехать почти 1,5 тыс. километров — машину она выбрала, чтобы не привлекать лишнее внимание к своей персоне. Некоторые источники утверждают, что женщина прихватила с собой в поездку специальные подгузники, которые используются астронавтами во время полетов — якобы они позволили ей не останавливаться для того, чтобы сходить в туалет, и быстрее добраться из Хьюстона в Орландо во Флориде. По словам Лизы, это не так.

Колин прибыла в аэропорт Орландо на одном из авиарейсов поздно ночью. Лиза, надев парик и подобрав сменную одежду, поджидала ее в аэропорту, чтобы затем сесть на хвост. Ее цель, дождавшись багажа, отправилась на автобусе, курсирующем между аэропортом и парковкой, к своей машине. Лиза преследовала ее, однако капитан ВВС приметила странную попутчицу, почувствовала слежку, а затем это чувство лишь усилилось.

Как следует из отчета полиции, составленного в феврале 2007 года, Колин, опасаясь за свою безопасность, ускорила шаг и поспешила к автомобилю. Ее преследовательница побежала — был слышен стук каблуков за спиной. Шипмен успела заскочить машину и заблокировать двери. Лиза начала стучать в окно и дергать за ручку.

«Помогите мне, пожалуйста. Мой парень должен был меня встретить, но не приехал. У меня была длительная поездка, а уже поздно. Вы не подкинете меня до офиса парковки?» Шипмен отказала, но тогда женщина снаружи попросила мобильник и снова получила отказ: «Батарея села».

Лиза показала жестами, что не слышит, и начала плакать. Колин приоткрыла окно, чтобы повторить про севший аккумулятор, однако в этот момент Новак распылила внутрь машины содержимое баллона. Шипмен нажала на газ и, едва видя дорогу, поехала в сторону выезда, где дежурили сотрудники парковки. Они и вызвали патруль.

Невменяемая астронавт?

После неудачного похищения Лиза попыталась скрыться, вернувшись на остановку автобуса. Здесь она попробовала избавиться от части груза, который мог бы выдать ее намерения, сняла парик и поменяла верхнюю одежду. В этот момент ее заметил полицейский. Офицер начал задавать наводящие вопросы, заглянул в пакет, оставленный возле мусорки. Разговор закончился неподалеку — там, где их ожидала Шипмен, узнавшая в Лизе нападавшую.





Новак сразу арестовали. Она уверяла, что не собиралась причинять вред Колин, а хотела лишь поговорить. А пистолет должен был стать доводом в этой беседе. «Зачем тогда использовать „перец“?» — спросил полицейский. «Да, это было глупо...» — призналась астронавт.

А потом не стала отпираться и выдумывать «сказки» о причинах своих действий: Лиза заявила, что видела в Колин соперницу, а Билли Офилейн для нее «больше, чем коллега, но меньше, чем возлюбленный». Поэтому все так сложилось.

Лизу Новак задержали, однако по решению суда отпустили под залог в $25 тыс. — по подозрению в попытке похищения, применения силы и убийства, а также уничтожения улик. Впервые в истории США действующий астронавт был арестован и против него были выдвинуты обвинения.

Уже 7 марта 2007 года Новак была вычеркнута из списков астронавтов. Это было увольнение из NASA, аэрокосмическое агентство передало ответственность за дальнейшую судьбу Лизы военным: она, напомним, являлась военнослужащей ВМС. Для нее начался очень сложный период: по словам друзей (ее поддерживали в том числе и коллеги), женщина днями напролет находилась в прострации, «отключилась» от мира и общения. Соседи лишь рассказывали, что из дома были слышны крики и звон бьющейся посуды.



Фото: AP

Последовали несколько судебных заседаний, адвокаты пытались продвинуть тему психического расстройства, которое могло бы объяснить поведение Лизы и обеспечить оправдательный приговор. Кроме того, указывалось на нарушение процедур досмотра и опроса: следование законам в США носит обязательный характер и не может трактоваться в пользу одной стороны. Впрочем, позже нарушения опровергли, а адвокаты отказались от ссылки на невменяемость.

Тем не менее Лизу признали виновной по менее «грозным» статьям, она получила 12 месяцев условно. На фоне того, что в случае доказательства вины по всем обвинениям ей грозил пожизненный срок, это можно расценивать как победу. А в 2011-м она попросила закрыть к судебным документам свободный доступ. Просьбу выполнили. Незадолго до этого ВМС уволили Новак в запас без обычных почестей.

Потом Лиза Новак постепенно пропала с радаров. Говорят, она живет где-то в Техасе со своими детьми.

Что касается Уильяма и Колин, они поженились в 2010 году, запустили сайт adventurewrite.com для детей (работает и сейчас). Колин занялась писательством и выпускает книги собственного авторства. Они не любят вспоминать прошлое, а в 2017 году Шипмен в интервью заявила: «С тех пор я всегда оглядываюсь назад».

NASA и военные, в свою очередь, пересмотрели алгоритмы работы и подбора сотрудников, чтобы в будущем избежать подобных инцидентов: история Лизы Новак наделала много шума и поставила под сомнение ряд программ.

По мотивам этой истории в 2019 году вышел фильм «Люси в небесах» с Натали Портман в главной роли. Впрочем, признания он не получил.

Источники: NASA , The New York Times , The Guardian , Space , Houstonia , Texas Monthly , New Scientist , People , PopSugar , KTRE , Biography , The Smoking Gun .

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