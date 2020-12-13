Дочь сооснователя Apple, оставшаяся без наследства. Кто такая Ив Джобс

Источник материала: Tut.by

Ив Джобс, 22-летняя дочь сооснователя Apple Стива Джобса, дебютировала в качестве модели, снявшись в рекламной кампании косметического бренда Glossier. По этому случаю «РБК Стиль» рассказывает все , что о ней известно.



Ив Джобс в рекламной кампании Glossier

Участие Ив Джобс в съемке одного из самых популярных косметических брендов в мире (об этом, в частности, говорит количество Instagram-подписчиков — более 2,7 млн) стало неожиданностью даже для тех, кто пристально следит за ее жизнью. Ведь у девушки не было ни амбициозных планов стать моделью, ни аномальной активности в социальных сетях, ни какой бы то ни было публичности. Единственный момент, когда дочь Стива Джобса можно было увидеть перед камерами, — это соревнования по конкуру, которым она занимается с шести лет.