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«Пока я дышу — я выхожу!»
Источник материала: Хартия'97
«Пока я дышу — я выхожу!»
Города и районы «прокачали» свои навыки перед воскресным маршем.
Вечерние акции протеста каждый день проходят по всей стране, пишет телеграм-канал
Вчера настроение перед воскресным Маршем подняли города, поселки и столичные районы:
Брест
Дзержинск
Лошица
Могилев
Новополоцк
Хатежино
Боровляны
Домбровка
Шабаны
Шарики
Лошаны
Борисов
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Города и районы «прокачали» свои навыки перед воскресным маршем.
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