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«Пока я дышу — я выхожу!»

13.12.2020 09:15 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Пока я дышу — я выхожу!»

  • 13.12.2020, 9:03
«Пока я дышу — я выхожу!»

Города и районы «прокачали» свои навыки перед воскресным маршем.

Вечерние акции протеста каждый день проходят по всей стране, пишет телеграм-канал «Баста!».

Вчера настроение перед воскресным Маршем подняли города, поселки и столичные районы:

Брест

Дзержинск

Лошица

Могилев

Новополоцк

Хатежино

Боровляны

Домбровка

Шабаны

Шарики

Лошаны

Борисов

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Теги: Брест, Могилев
 
 
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Города и районы «прокачали» свои навыки перед воскресным маршем.
 
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