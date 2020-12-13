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Беларусь - страна зеленых денег?

13.12.2020 09:15 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Беларусь - страна зеленых денег?

  • 13.12.2020, 8:54
  • 1,608
Беларусь - страна зеленых денег?

Эксперты пришли к неожиданному выводу о национальной валюте.

Эксперты проекта money.co.uk изучили денежные купюры мировых валют, эквивалентные 20 британским фунтам стерлингам, чтобы определить самую популярную денежную окраску, пишет thinktanks.by.


Всего было изучено 157 мировых валют. В Беларуси эквивалентом была признана купюра в 50 белорусских рублей. А она, как известно, зеленая.

Исследователи выяснили, что именно зеленый - самый популярный цвет денег.

Зеленый цвет на долларах США изначально был выбран для предотвращения фотографических подделок в 1860-х годах. Но и сейчас, по данным исследования, 23% денежных купюр в мире - зеленые. Это самый популярный цвет денег.

Еще 18% банкнот имеют желтый цвет, а 17% - серый.


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Теги: Курсы валют
 
 
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Эксперты пришли к неожиданному выводу о национальной валюте.
 
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