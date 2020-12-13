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Дыра недели. Так живет самый быстровымирающий город Литвы с квартирами за €3000

13.12.2020 09:15 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Не нужно быть экспертом в ядерной энергетике, чтобы предсказать, что через 20 лет литовский город Висагинас превратится в Припять 2.0 безо всякой аварии, радиации и эвакуации. Вот уже 12 лет в окрестностях этого населенного пункта консервируют Игналинскую АЭС. Работы еще непочатый край, а половина жителей уже уехала. Город атомщиков с молодыми семьями, высокооплачиваемой работой и комфортным жильем стал местом без будущего: отцы-основатели состарились, красивые дома обветшали, молодежь разъехалась, а все хорошее осталось позади. Висагинас еще не истлел до состояния Припяти, но его жизнь уже лишена созидательного смысла. О том, как доживает литовский город атомщиков, полностью убыточный и самый быстровымирающий в стране, — сегодняшняя рубрика «Дыра недели».

Город-сказка

Дыра недели. Так живет самый быстровымирающий город Литвы с квартирами за €3000

Глядя на лесное озеро и обветшалые дома из красного кирпича, стоящие по его берегам, легко представить, каким красивым был когда-то Висагинас — город-спутник Игналинской АЭС. Проект города создали ленинградские архитекторы, за что были номинированы на Государственную премию СССР, но в связи с распадом Союза не смогли ее получить.

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Не нужно быть экспертом в ядерной энергетике, чтобы предсказать, что через 20 лет литовский город Висагинас превратится в Припять 2.0 безо всякой аварии, радиации...
 
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