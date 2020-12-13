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Жители Площади Перемен почтили минутой молчания память Романа Бондаренко

13.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

12 декабря исполнился месяц со дня его гибели.

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Соседи Романа Бондаренко и неравнодушные люди собрались во дворе, чтобы почтить его память.

Вечером 11 ноября 31-летний Роман Бондаренко вышел во «двор перемен» на улице Червякова в Минске, когда туда приехали люди в масках, которые срезали БЧБ-ленты и закрасили мурал на трансформаторной будке. Перед выходом на улицу Роман успел отправить в чат сообщение «Я выхожу!».

Жители Площади Перемен почтили минутой молчания память Романа Бондаренко

Неизвестные люди в масках скрутили его и посадили в машину. Живым Роман домой уже не вернется. Ночью его без сознания привезли в больницу, сразу в реанимацию. Вечером 12 декабря он умер. Уголовное дело по факту его гибели до сих пор не возбуждено.

Большое расследование. Месяц после гибели Романа Бондаренко

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Теги: Минск
 
 
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