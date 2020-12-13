Старый деревянный дом можно перестроить. Смотрите, как это сделали в Канаде

Источник материала: Tut.by

Старая бревенчатая хижина на берегу озера в Канаде принадлежала семье заказчиков более 40 лет, но пришло время ее укрепить и расширить. Как пишет admagazine.ru, задачей архитекторов Paul Bernier Architect было полностью отремонтировать коттедж, сделав его более просторным и светлым, а также построить расширение, которое откроет лучшие виды на природу.





Этот старый дом был очень ценен его владельцам, потому что многие годы принадлежал их семье. Более того, сооружение располагалось в живописном месте — на скалистом выступе прямо на берегу озера.





Близость к берегу заставила архитекторов расширять здание не горизонтально, а вертикально. Построить целый этаж и сделать так, словно он там был всегда, не получилось бы, поэтому бюро решило подчеркнуть эту разницу между старым и новым. Они намеренно сделали постройку современной, а хижину оставили неизменной — из камня и бревен, с наклонной крышей с широкими свесами.









Пристройка же представляет собой чистый и монолитный объем, тем не менее тоже созданный из дерева и повторяющий цвет старого дома.













В расширении расположились спальни — теперь хозяева смогут любоваться видом на озеро прямо из кровати. Раньше же, чтобы попасть на этот наблюдательный пост, им приходилось залезать на крышу.





Еще одно новое пространство появилось на уровне земли — это крытая веранда с большими окнами и световыми люками.





Здесь жители смогут принимать солнечные ванны и завтракать с видом на озеро.