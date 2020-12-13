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Одна из самых мистических и загадочных смертей XX века. Вспоминаем, как жил и погиб Евгений Петров

13.12.2020 09:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Знакомьтесь. Это мой брат Женя Петров. Он вам сейчас даст свой рассказ, и вы с удовольствием его напечатаете». Именно с эти слов началась невероятно яркая (хотя, к сожалению, и не долгая) карьера одного из выдающихся писателей-сатириков XX-го века. «Двенадцать стульев», «Золотой теленок», «Одноэтажная Америка» — спустя многие десятилетия все также уморительно смешны и актуальны, как и в те времена, когда Петров (в соавторстве с верным Ильей Ильфом) сочинял их. О жизни, творчестве и абсолютно мистической кончине любимого автора — вспоминаем сегодня, в день его рождения.

Евгений Петрович Катаев — именно такая фамилия красовалась у писателя в паспорте — появился на свет 13 декабря 1902, в городе, подарившем миру множество людей с хорошим чувством юмора, — Одесса.

Его мама умерла буквально через пару месяцев после его рождения, а отец — Петр Васильевич — работал преподавателем. Воспитывать двух осиротевших детей (Евгения и его старшего брата — Валентина) помогала тетка. Детские годы семейства Катаевых достаточно достоверно описаны в книгах Валентина Катаева «Белеет парус одинокий», «Хуторок в степи» и других из черноморской серии писателя.

Именно старший брат буквально заставил Евгения Петрова стать писателем, ведь после окончания гимназии он, поработав буквально пару месяцев корреспондентом в Украинском телеграфном агентстве, устроился на должность инспектором уголовного розыска в Одессе и совсем скоро стал одним из лучших сотрудников.

— Я всегда был честным мальчиком. Когда я работал в уголовном розыске, мне предлагали взятки, и я не брал их. Это было влияние папы-преподавателя… Я жил так: я считал, что жить мне осталось дня три, четыре, ну максимум неделя. Привык к этой мысли и никогда не строил никаких планов… Я переступал через трупы умерших от голода людей и производил дознания по поводу 17 убийств.

Забавный факт. Среди прочих дел, которые вел будущий писатель-сатирик, значилось расследование деятельности конокрада Козачинского — старинного друга детства Евгения Петрова, с которым они когда-то клялись на крови в братской верности. Позже Козачинский станет на путь исправления: переквалифицируется в литераторы и напишет знаменитый «Зеленый фургон» о противостоянии бывших друзей, а ныне — сыщика Володи Патрикеева и конокрада Красавчика. Книгу великолепно экранизируют, пригласив на главную роль — прообразом которой стал Евгений Петров — Дмитрия Харатьяна.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

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О жизни, творчестве и абсолютно мистической кончине любимого автора - вспоминаем сегодня, в день его рождения.
 
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