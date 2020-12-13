Тихановская: Беларусы уже никогда не полюбят нынешнее обличие своего государства

Источник материала: АФН

Светлана Тихановская поддержала каждого беларуса, который уже 18-е воскресенье подряд выйдет на марш протеста против действующего режима.

«Только в кино и книгах в сложной ситуации неизменно появляется герой, который в одиночку решает все проблемы. Сейчас в Беларуси такой герой – каждый из нас. Мы вместе боремся за справедливость, не боимся угроз и не молчим, когда приходит время говорить. Каждый выходит в цепи солидарности, поддерживает заводчан, медиков и студентов, объединяется с соседями и гуляет по воскресеньям.

Раз за разом государство обещает «навести порядок», подразумевая под порядком ещё больше насилия. И раз за разом беларусы побеждают страх. Это воскресенье станет уже 18-м подряд, когда люди продемонстрируют, что готовы и дальше отстаивать свои права.

Беларусы уже никогда не полюбят государство в его нынешнем обличье, потому что нельзя заставить любить. Поэтому государство занимается имитацией этой любви и порядка, сажая людей за флаги на балконе и бросая целую армию силовиков на улицы Минска в воскресенье. Имитация порядка нужна Лукашенко для того, чтобы он мог демонстрировать своим чиновникам контроль над ситуацией. Поэтому каждый флаг, каждый марш, каждая акция неповиновения становятся его личным провалом.

Я поддерживаю всех беларусов, которые завтра выйдут во дворы и прогуляются по своему району. Каждый такой марш приближает день, когда в Беларусь вернётся закон».