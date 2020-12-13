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Белорус Алексей Шпилевский может возглавить сборную Казахстана
Источник материала: Партизан
У бывшего главного тренера брестского "Динамо" намечается новый рывок в карьере.
Сборную Казахстана по футболу может возглавить белорус Алексей Шпилевский.
Помимо тренера "Кайрата" на пост претендуют Талгат Байсуфинов и Григорий Бабаян из "Тобола".
Об этом сообщает
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У бывшего главного тренера брестского "Динамо" намечается новый рывок в карьере.
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