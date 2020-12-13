Праздничную иллюминацию в Минске включат 15 декабря









"В нынешнем году в городе появились новые участки световой иллюминации: на ул. Орловской в районе Дворца Независимости, на путепроводе развязки ул. Маяковского и Денисовской, на транспортном кольце в районе ул. Ванеева и пр. Рокоссовского, на пересечении ул. Шпилевского и Игуменского тракта, на развязке пр. Дзержинского и Жукова. Также реконструировано световое оформление опор освещения на пр. Победителей от ул. Нарочанской до МКАД. Кроме этого, горожан порадует новая световая инсталляция в виде деревьев", - говорится в сообщении.





Иллюминация в столице состоит более чем из 100 км иллюминационных линий, свыше 3 тыс. гирлянд, 1,5 тыс. световых мотивов, 300 световых конструкций и 64 объемных световых фигур.



