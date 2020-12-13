The Sunday Times: Навального в России пытались отравить дважды









По данным The Sunday Times, после первой неудачной попытки отравления убийство Навального пытались завершить второй дозой яда, чтобы к моменту прибытия в Берлин он уже был мертв. Издание пишет, что Навального спас атропин, который ему ввели медики скорой помощи в Омске. Якобы он нейтрализовал действие нервно-паралитического вещества, но продлило состояние комы.





Напомним, сейчас Алексей Навальный находится в Европе, где проходит реабилитацию после отравления неизвестным веществом. В октябре Евросоюз объявил о санкциях против российских чиновников из-за отравления Навального веществом группы «Новичок» на территории России. Под санкции попали, в частности, замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, глава ФСБ Александр Бортников и двое заместителей Сергея Шойгу. Российские чиновники возможность отравления Навального внутри страны отрицают.