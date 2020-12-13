Тихановская проведет переговоры с руководителями структур ЕС

После двухдневного рабочего визита в Берлин (13-14 декабря) запланирована поездка Светланы Тихановской в Брюссель (до 16 декабря), сообщила пресс-служба экс-кандидата в президенты.





В столице Бельгии Тихановская встретится с премьер-министром страны Александром Де Кро и проведет переговоры в структурах Евросоюза: с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, заместителем председателя Еврокомиссии Верой Йоуровой, еврокомиссаром по вопросам расширения и политике соседства Оливером Вархеи, спецпредставителем ЕС по правам человека Имоном Гилмором.

Состоятся встречи с членами Европейского парламента и политическими группами, включая президента ЕП Давида Сассоли. Тихановская выступит на совместном заседании комитетов по иностранным делам, развитию, правам человека и делегации по связям с Беларусью.

В Брюсселе она также примет участие в мероприятиях, посвященных вручению премии имени Андрея Сахарова «За свободу мысли», которая в этом году по решению Европарламента вручается «демократической оппозиции Беларуси, представленной Координационным советом, инициативой смелых женщин в лице Светланы Тихановской, Светланы Алексиевич, Марии Колесниковй, Ольги Ковальковой, Вероники Цепкало, а также политическими и общественными деятелями Сергеем Тихановским, Алесем Беляцким, Сергеем Дылевским, Степаном Путило и Николаем Статкевичем».

Пресс-служба Тихановской опубликовала также подробности ее визита в Берлин. Помимо президента Франка-Вальтера Штайнмайера политик встретится с президентом Бундестага Вольфгангом Шойбле, вице-президентом Клаудией Рот, главами комиссий по иностранным делам Норбертом Рёттгеном и правам человека Гиде Йенсеном, советником канцлера Ангелы Меркель по внешней политике Яном Хекером.

Тихановская приглашена принять участие в экуменической молитве и дискуссии в Берлинском соборе и акции солидарности белорусской диаспоры «Разам». Запланирована встреча с лауреатом Нобелевской премии по литературе Светланой Алексиевич.

Цель визитов в Берлин и Брюссель — «выполнить самую неотложную задачу: остановить насилие и беззаконие против беларусов как первый шаг к политическому диалогу, который должен привести к разрешению политического кризиса в Беларуси и новым президентским выборам», отмечается в сообщении пресс-службы Тихановской.