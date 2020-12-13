Воскресенье в Минске. Спецтехника начала свое движение в центр (видео)

Источник материала: Onliner

По устоявшейся столичной традиции утро в городе стартовало с проезда спецтехники. Ее не менее традиционно заметили в микрорайоне Уручье. Автомобили встречали люди с красно-зелеными флагами. Была даже музыка, звучавшая из машин собравшихся. Если вдруг вы стали свидетелем чего-то важного, пишите в наш Telegram-бот . Это анонимно и быстро.

Так спецтехнику встречали в Уручье. Активничали люди с красно-зелеными флагами. После появился вид колонны спецтехники с улицы Руссиянова.

Чуть позже читатели прислали фотографию водометов, которые принялись выдвигаться на позиции.



