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Воскресенье в Минске. Спецтехника начала свое движение в центр (видео)
Источник материала: Onliner
По устоявшейся столичной традиции утро в городе стартовало с проезда спецтехники. Ее не менее традиционно заметили в микрорайоне Уручье. Автомобили встречали люди с красно-зелеными флагами. Была даже музыка, звучавшая из машин собравшихся. Если вдруг вы стали свидетелем чего-то важного, пишите в наш
Так спецтехнику встречали в Уручье. Активничали люди с красно-зелеными флагами. После появился вид колонны спецтехники с улицы Руссиянова.
Чуть позже читатели прислали фотографию водометов, которые принялись выдвигаться на позиции.
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По устоявшейся столичной традиции утро в городе стартовало с проезда спецтехники. Ее не менее традиционно заметили в микрорайоне Уручье. Автомобили встречали...
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