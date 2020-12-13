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Воскресенье в Минске. Спецтехника начала свое движение в центр (видео)

13.12.2020 09:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

По устоявшейся столичной традиции утро в городе стартовало с проезда спецтехники. Ее не менее традиционно заметили в микрорайоне Уручье. Автомобили встречали люди с красно-зелеными флагами. Была даже музыка, звучавшая из машин собравшихся. Если вдруг вы стали свидетелем чего-то важного, пишите в наш Telegram-бот. Это анонимно и быстро.

Так спецтехнику встречали в Уручье. Активничали люди с красно-зелеными флагами. После появился вид колонны спецтехники с улицы Руссиянова.

Чуть позже читатели прислали фотографию водометов, которые принялись выдвигаться на позиции.

Воскресенье в Минске. Спецтехника начала свое движение в центр (видео)

 
 
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По устоявшейся столичной традиции утро в городе стартовало с проезда спецтехники. Ее не менее традиционно заметили в микрорайоне Уручье. Автомобили встречали...
 
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