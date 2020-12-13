Источник материала: UDF



Акция возле Комаровского рынка / TUT.by

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На Комаровском рынке появилась инсталляция в поддержку арестованных журналистов Их обвиняют в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.

(«Белсат»)задержали во время стрима с «Площади Перемен», где проходила акция памяти погибшего Романа Бондаренко. Их обвиняют в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, или активном участии в них (ч. 1 ст. 342 УК).(TUT.by) задержали за статью, в которой она доказала, что Роман Бондаренко не был пьян на момент гибели. Ее обвиняют в разглашении медицинской тайны, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 178 УК).