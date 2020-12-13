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На Комаровском рынке появилась инсталляция в поддержку арестованных журналистов

13.12.2020 09:55 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

На Комаровском рынке появилась инсталляция в поддержку арестованных журналистов
Акция возле Комаровского рынка / TUT.by
На Комаровском рынке появилась инсталляция в поддержку арестованных журналистов независимых СМИ — Катерины Борисевич, Дарьи Чульцовой и Екатерины Андреевой. Плакаты с их именами 12 декабря неизвестные разместили на ограждении, сообщает TUT.by.

Андрееву и Чульцову («Белсат»)задержали во время стрима с «Площади Перемен», где проходила акция памяти погибшего Романа Бондаренко. Их обвиняют в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, или активном участии в них (ч. 1 ст. 342 УК).

Катерину Борисевич (TUT.by) задержали за статью, в которой она доказала, что Роман Бондаренко не был пьян на момент гибели. Ее обвиняют в разглашении медицинской тайны, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 178 УК).
 
 
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Их обвиняют в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок.
 
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