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Мельянцов: Секретность нового санкционного списка преследует несколько целей

13.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Политолог Денис Мельянцов рассказал, что говорят в брюссельских коридорах по поводу новых санкций против руководства Беларуси.

Мельянцов: Секретность нового санкционного списка преследует несколько целей

– В понедельник (7 декабря) Совет ЕС принял политическое решение по третьему пакету санкций, куда войдут госкомпании и некоторые бизнесмены, которые по мнению ЕС поддерживают Лукашенко и способствуют репрессиям, – написал Мельянцов. – Сам список пока формируется.

Имеются предложения от некоторых стран-членов (Литва, само собой) и от белорусской оппозиции. На уровне Брюсселя пока говорят о порядка 30 новых строках списка. Судя по всему, это и физлица, и фирмы.

Сам проект списка жэсточайшэ засекречен. Секретность преследует несколько целей. Во-первых, нагнать страху на провластный бизнес и повлиять на его лояльность. Здесь как всегда, надежда на то, что угроза санкций сработает сильнее самих санкций.

Во-вторых, не дать подсанкционным лицам оперативно подготовиться к ограничительным мерам и вывести активы.

И в-третьих, ЕС не хочет снова попасть в дурацкую ситуацию, когда он с подачи белорусской оппозиции налагает санкции на кого попало, а эти люди потом выигрывают суды в самом Евросоюзе и исключаются таким образом из черного списка. В этот раз скрининг будет намного более тщательный. Отсюда и промедление со списком.

На этом же заседании Совета 7 декабря был принят рамочный документ о глобальном режиме санкций ЕС. Он регламентирует, за что и по какой процедуре ЕС в принципе может наложить санкции. Что в этом документе важного:

– санкции могут быть введены почти против кого угодно (например, там фигурирует пункт «нарушение свободы мнения и выражения», санкции могут налагаться не только на непосредственного нарушителя, но и на тех, кто оказывал ему любую поддержку, либо с ним ассоциировался, что бы это ни значило),

– санкционный список должен быть единогласно одобрен всеми странами-членами,

– фигуранты списка должны быть уведомлены о вводимых против них санкциях и им должны быть доведены основания, на которых эти санкции вводятся. Они могут подать свои возражения и предоставить дополнительную информацию для пересмотра решения. То есть, список после одобрения не может быть секретным.

Что же касается самих санкций против Беларуси в целом как явления, то я как думал в 2011 году, так думаю и сейчас, что этот шаг вреден и поставленную задачу он не решит.

Скорее, как и в 2011, возымеет обратный эффект, и кто мог отсидеть месяцы и после разбора полетов выйти на свободу, тот останется сидеть годы. Просто, чтобы продемонстрировать, что этот инструмент не сработает, и что с суверенным государством так поступать не нужно.

 
 
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