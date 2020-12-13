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Альтернатива поездкам в Европу: добро пожаловать в Чечню, белорусы!

13.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Аналитик исследовательского центра Eurasian States in Transition Андрей Елисеев – о пресс-туре для представителей госСМИ в Чечню.

Альтернатива поездкам в Европу: добро пожаловать в Чечню, белорусы!

– Принимая во внимание прикрываемый выезд через сухопутные западные и южные границы Беларуси, организованный несколько недель назад пресс-тур для работников белорусских государственных СМИ в Чечню выглядит чуть ли не мастерским троллингом, – пишет Елисеев. – – Состоялся этот визит с подачи так называемого Постоянного комитета Союзного государства.

Аж 30 работников медиасферы из России и Беларуси (включая таких персонажей как Мукавозчик из СБ и Лебедева из «Беларусь 1») несколько дней изучали Грозный и околицы, а после расхваливали достижения Кадырова.

Некоторые современные чеченские традиции типа покаянных видео окровавленных людей, причем еще до всякого суда и следствия, белорусские госСМИ уже вовсю используют. Может еще чего «полезного» усвоили.

Особенно Мукавозчик. Тот по итогу поездки написал, что «белорусам есть что перенять у чеченцев», похвалил мудрых чеченцев и, как обычно, загнобил белорусских «змагарышей».

Вернувшийся из Чечни директор радиостанции «Говорит Москва» Мамонтов вообще разразился колонкой с критикой белорусского суверенитета и независимой внешней политики. Мол, быстрее углубляйте интеграцию с Россией, иначе вам конец.

Телеканал СТВ сообщил, что чеченцы по своему менталитету напоминают белорусов. А газета «Минский Курьер» раскрыла туристические прелести Чечни.

Кстати, чеченский министр туризма поведал, что пора бы уже появиться прямому авиарейсу «Минск-Грозный».

Что ж, после 20 декабря, как заработает постановление о прикрытии выезда, самое время запускать такое заманчивое и популярное направление.

И как бы оно не оказалось путевкой в будущее. Как писал ранее, мрачный сценарий БССР-2 означал бы условную «чеченизацию» Беларуси в смысле формата отношений с Москвой.

 
Теги: Минск
 
 
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Елисеев – о пресс-туре для представителей госСМИ в Чечню.
 
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