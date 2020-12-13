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В Париже задержаны свыше 140 демонстрантов

13.12.2020 10:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Полиция Парижа задержала 142 человека во время протестов против принятия закона "О глобальной безопасности".

Об этом в субботу, 12 декабря, сообщило агентство AP со ссылкой на данные МВД страны.

Ранее полиция также применила водометы и слезоточивый газ против манифестантов, и зачистила площадь Республики. Всего на демонстрацию, по данным организаторов, вышли около 10 тысяч человек, а по всей стране - примерно 60 тысяч. Министерство внутренних дел говорит о 26 тысячах манифестантов в разных французских городах, передает DW.

Акции протеста против спорного закона также прошли в Бордо, Дижоне, Лилле, Страсбурге, Монпелье, Лионе и других городах. В Лионе полиция применила слезоточивый газ при разгоне демонстрантов. Митинги во французских городах проходят третью субботу подряд. Две недели назад на него вышли, по разным данным, от 130 тысяч до нескольких сотен тысяч человек, также произошли столкновения с полицией, были случаи вандализма.

Недовольство митингующих вызывает 24-я закона "О глобальной безопасности", предусматривающая штрафы за фото- и видеосъемку отдельных полицейских, если распространение этих кадров "угрожает физической или психической неприкосновенности отдельных чиновников". За данное правонарушение - в случае принятия закона - можно будет получить год тюрьмы или штраф в 45 тысяч евро. Закон на данный момент находится на рассмотрении парламента страны.

 
 
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Полиция Парижа задержала 142 человека во время протестов против принятия закона "О глобальной безопасности".
 
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