ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Канопацкая хочет принять участие во Всебелорусском народном собрании

13.12.2020 10:07 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Стало известно, кто из представителей оппозиции готов принять участие во Всебелорусском народном собрании.




Экс-депутат Палаты представителей и экс-кандидат в президенты Анна Канопацкая сообщила, что выдвигается в депутаты Всебелорусского народного собрания, передает «Еврорадио».

На собрании она намерена «представлять интересы всей конструктивной оппозиции Беларуси».

Во время президентских выборов Анна Канопацкая отказалась от проведения пикетов. При этом она активно критиковала других претендентов – сначала Виктора Бабарико, а после Светлану Тихановскую. Критиковать ее она продолжала уже и после 9 августа.

Всебелорусское народное собрание, как заявляется, должно пройти в январе или в феврале 2020 года. На нем, среди прочего, власти планируют утвердить изменения в Конституцию.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стало известно, кто из представителей оппозиции готов принять участие во Всебелорусском народном собрании.
 
Новости дня
Новости разные
 
На Комаровском рынке появилась инсталляция в поддержку арестованных журналистов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика