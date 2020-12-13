ОНТ: директора Гродненского детского хосписа подозревают в хищении

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В сюжете говорится об организации паллиативной помощи детям, живущим в регионе. Отмечается, что в ней участвует как государство, так и волонтеры, благотворительные организации.





Героиней благотворительной акции 2017-го года выступает 5-летняя Даша. Сообщается, что ей требовался новый аппарат ИВЛ, позволивший бы ей находиться дома. В сюжете показана мама девочки, которая утверждает, что деньги были собраны Гродненским детским хосписом, который обещал помочь, аппарат куплен, но у ребенка его до сих пор нет.





Далее говорится, что в 2018 году сотрудники хосписа все же привезли аппарат, но без документов, ТО и сертификата.





«Когда пришел реаниматолог, он посмотрел и сказал, что этот аппарат вообще не подходит, он больше подходит для взрослого человека», — говорит главная медсестра Гродненского областного специализированного дома ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы Нина Мороз. По ее словам, в октябре 2020 года оттуда же был привезен «тот же самый аппарат». Сообщается, что он сейчас проходит экспертизу.





Авторы сюжета утверждают, что «другие родители молчать не стали» и КГК начал проверку якобы после неоднократных жалоб как граждан, так и юридических лиц, однако далее в сюжете никто из них не фигурирует.





По словам начальника сектора отдела управления департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гродненской области Александра Петрусенко, в 2017-2018 годах хосписом в рамках благотворительной акции «Дыши дома» собирались деньги и перечислялись на специальный расчетный счет. Он утверждает, что после завершения акции в июне 2018 года директор Гродненского детского хосписа Ольга Величко якобы сняла с него более 17 тысяч рублей и перевела их в валюту. По словам Петрусенко, тогда же она якобы составила фиктивный акт приема-передачи денежных средств, согласно которому родителям ребенка была передана эта сумма для самостоятельной покупки аппарата ИВЛ. В реальности этого не произошло, утверждает представитель КГК.





В сюжете говорится о «зарубежном следе». Приводится история с аппаратом ИВЛ, по утверждению авторов, купленным по просьбе хосписа немецкой фирмой и отправленным в мае 2018, но не в Беларусь.





«В ноябре того же года директор отвечает письменной благодарностью и сообщает, что ИВЛ достался не Даше, а другому подопечному хосписа – Владиславу», — утверждают авторы сюжета, отмечая, ч семья мальчика узнала об этом в 2019 году и от аппарата отказалась.





Из материалов дела, на которые ссылаются авторы, в марте 2019 года аппарат был в госпитале польского Белостока, его никто не забирал, а на момент проверки аппарата с таким серийным номером в хосписе не оказалось и его местонахождение выясняется.





Как утверждает начальник управления контроля бюджетно-финансовой сферы Комитета государственного контроля Гродненской области Татьяна Слабыш, в августе 2020 год хоспис получил спонсорскую помощь от двух субъектов хозяйствования на оздоровление детей в лагере «Неман-72», но договоры на оздоровление детей не заключал.





Госконтроль продолжает проверку, которая касается, по словам авторов сюжета, лишь Ольги Величко. В ведомстве утверждают, что «перечисленные факты хищения – далеко не единственные», но какие именно — не озвучивают.





Нейропсихолог и онкопсихолог по образованию, магистр государственного управления в социальной сфере Ольга Величко основала и возглавила Гродненский детский хоспис 13 лет назад. Она была членом инициативной группы Виктора Бабарико и независимым наблюдателем во время избирательной кампании этого года. В октябре она была задержана, помещена в изолятор, признана виновной в участии в акции протеста против официальных результатов выборов 6 сентября и оштрафована на 15 базовых величин. Неделей позже хоспис начали проверять на уклонение от уплаты налогов. Также сообщалось, что хоспис выселяют из помещения, договор аренды расторгается якобы по причине эпидемиологической ситуации. Портал Hrodna.life писал, что помимо этого выселяют из помещения через суд швейную мастерскую хосписа. Гродненский комбинат школьного питания требовал освободить арендуемые помещения и оштрафовать хоспис за то, что его работники шили респираторные маски, то есть «занимались деятельностью, не согласованной по договору».





В отношении Ольги возбуждено уголовное дело, ее подозревают в хищении. В интервью «Радыё «Свабода» она рассказала, что в октябре к ней домой хотели прийти органы опеки, чтобы проверить домашние условия. На следующий день, 21 октября семья с двумя детьми уехала из Беларуси в Литву.





Общественная благотворительная организация «Гродненский детский хоспис» была основана 19 сентября 2008 года. Она действует на территории Гродно и Волковысского района. Специалисты хосписа оказывают комплексную бесплатную помощь тяжело больным детям и их семьям. В социальной мастерской хосписа волонтеры шьют средства индивидуальной защиты для медиков.



