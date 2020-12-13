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Зубр изменил свой статус в Красном списке угрожаемых видов

13.12.2020 10:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Европейский зубр (Bison bonasus) – крупнейшее сухопутное млекопитающее Европы – благодаря усилиям по его сохранению переместился из категории «Уязвимые виды» в категорию «Близкие к уязвимому положению виды».



Это произошло в результате обновления 10 декабря 2020 года Красного списка угрожаемых видов Международного союза охраны природы, сказано в пресс-релизе, выпущенном сегодня данной организацией.

Поясняется, что дикая популяция зубра выросла примерно с 1 800 особей в 2003 году до более чем 6 200 особей в 2019 году. В начале 20-го века этот вид выжил только в неволе и был вновь введен в дикую природу в 1950-х годах.

Самые крупные субпопуляции сейчас находятся в Польше, Беларуси и России. В настоящее время насчитывается 47 свободно пасущихся стад европейского зубра.

Однако они в значительной степени изолированы друг от друга и ограничены неоптимальными лесными местообитаниями. И только 8 из них достаточно велики, чтобы быть генетически жизнеспособными в долгосрочной перспективе.

Этот вид по-прежнему зависит от текущих природоохранных мер, таких как перемещение особей в более оптимальные открытые места обитания и сокращение столкновений между людьми и зубрами.

«Исторически сложилось, что европейские зубры были реинтродуцированы в основном в лесные места обитания, где они не находят достаточно пищи зимой. Однако когда эти животные выходят из леса в сельхозрайоны, то часто оказываются в конфликте с людьми», – пояснил доктор Рафал Ковальчик, участвовавший в обновлении списка.

По его словам, чтобы снизить риск столкновений и зависимость зубров от дополнительного питания, будет важно создать охраняемые территории, включающие открытые луга для их выпаса.

Для справки, в настоящий момент в Красном списке угрожаемых видов МСОП находится 128 918 так называемых таксонов. Они организованы в 8 категорий, каждая из которых констатирует степень угрозы исчезновения. В частности:

«Исчезнувшие» (Extinct);
«Исчезнувшие в дикой природе» (Extinct in the Wild);
«Находящиеся на грани полного исчезновения» (Critically Endangered);
«Вымирающие» (Endangered);
«Уязвимые» (Vulnerable);
«Близкие к уязвимому положению» (Near Threatened);
«Вызывающие наименьшие опасения» (Least Concern);
«Для оценки угрозы которым недостаточно данных» (Data Deficient).
Из них собственно находящимися под угрозой исчезновения считаются три категории – «Находящиеся на грани полного исчезновения», «Вымирающие» и «Уязвимые». Они включают на данный момент 35 765 таксонов.

Таким образом, согласно классифика и Красного списка угрожаемых видов МСОП, европейский зубр отныне не является животным, находящимся под угрозой исчезновения. Но все же он близок к порогу и может снова вернуться обратно при отсутствии соответствующих мер сохранения.
 
 
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Европейский зубр (Bison bonasus) – крупнейшее сухопутное млекопитающее Европы – благодаря усилиям по его сохранению переместился из категории «Уязвимые виды» в...
 
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