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Валерий Исаев: «Я бы посоветовал главе АБФФ, который говорит «Нам нужно знать свое место», знать свое место

13.12.2020 10:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Футбольный агент Валерий Исаев дал совет председателю АБФФ Владимиру Базанову.




«Понимаю, у нас в этом году большие «успехи», которые недавно озвучил глава федерации [Владимир Базанов]. Все начало года затачивали для одного матча [плей-офф Лиги наций] – календарь, сборы клубов. И на самом деле сборная Грузии была подарком для нас. Но мы не использовали шанс – а в конце сезона нам говорят, что все нормально, «нам нужно знать свое место». При этом главный критерий оценки эффективности тренерского штаба – посещение им внутреннего чемпионата.

Что здесь можно добавить? :) Я говорю не со злости: если вы затачиваете весь сезон под одну игру, а в конце года говорите, что она была не важна и нужно знать свое место, то где здесь разумность и логика? И это говорит де-юре главный футбольный менеджер страны сегодня. Я бы посоветовал этому человеку, который так говорит, знать свое место. То, что он сегодня занимает, точно не его, это факт», – сказал Исаев.
 
 
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Футбольный агент Валерий Исаев дал совет председателю АБФФ Владимиру Базанову.
 
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