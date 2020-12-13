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Отдых во время COVID-19: горнолыжные базы Беларуси популярны у местных туристов
13.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Горнолыжные трассы Беларуси принимают любителей активного отдыха. Склоны в этом году в полном распоряжении местных жителей. Из-за пандемии туристов из-за рубежа будет немного. Какие антиковидные меры действуют на курортах, узнала корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.
Пока осторожно и за руку с инструктором, но в мечтах крутые виражи. Шестилетняя Вика только знакомится с горными лыжами, пытается не упасть. Хотя удовольствия уже больше, чем страха.
«Эта игрушка – сумасшедшая птичка. Только рукой куда-нибудь взмахнешь – она сразу же «бумпс». С ней не так страшно», – поделилась впечатлениями Виктория Фурс.
Инструкторов на склонах в этом году больше – услуга востребованная. У многих международные сертификаты. Обучают и взрослых, и детей. Даже с трех лет. Для маленьких лыжников на трассе специальные фигуры, чтобы было интереснее тренироваться.
Новички и профессионалы – все в горы за адреналином и снегом. Готовить комплекс к сезону в Логойске начали в конце ноября. Сейчас открыта только учебная трасса и две основных. Остальные в ожидании осадков. Пока устойчивый минус, снежные пушки работают круглосуточно.
«По сравнению с прошлым сезоном неплохо, снега уже больше, чем за всю прошлую зиму», – поделился впечатлениями сноубордист Егор Поликарпов.
«Мы катаемся с папой. Папа на сноуборде катается, но решил взять лыжи, чтобы нас поучить. Сегодня мы всей семьей приехали. Рада снегу», – рассказала Анна Матусевич.
Обычно в Логойске много гостей из России. Но в этом сезоне из-за пандемии покорять вершины будут, пожалуй, только белорусы. Все номера на новогодние праздники уже забронированы.
Лыжников и сноубордистов порадуют цены, их сохранили на уровне прошлогодних. Главные изменения антиковидные. Всю экипировку обрабатывают. Сотрудники пункта проката обязательно в масках.
«После каждого приема оборудования, после клиентов мы протираем лыжи, палки, ботинки. Боремся с COVID-19», – рассказал заведующий пунктом проката Андрей Помозов.
Пока наплыв посетителей радует, говорят в спорткомплексе. Многие уже устали сидеть дома. Приезжают не только на выходных, но и в будние дни вечером, популярны и ночные сеансы. Еще здесь можно сменить лыжи на тюбинг или погреться в бане.
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Из-за пандемии коронавируса иностранных туристов будет немного.
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