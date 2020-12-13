Отдых во время COVID-19: горнолыжные базы Беларуси популярны у местных туристов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Горнолыжные трассы Беларуси принимают любителей активного отдыха. Склоны в этом году в полном распоряжении местных жителей. Из-за пандемии туристов из-за рубежа будет немного. Какие антиковидные меры действуют на курортах, узнала корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.

Пока осторожно и за руку с инструктором, но в мечтах крутые виражи. Шестилетняя Вика только знакомится с горными лыжами, пытается не упасть. Хотя удовольствия уже больше, чем страха.

«Эта игрушка – сумасшедшая птичка. Только рукой куда-нибудь взмахнешь – она сразу же «бумпс». С ней не так страшно», – поделилась впечатлениями Виктория Фурс.

Инструкторов на склонах в этом году больше – услуга востребованная. У многих международные сертификаты. Обучают и взрослых, и детей. Даже с трех лет. Для маленьких лыжников на трассе специальные фигуры, чтобы было интереснее тренироваться.

«С шутками, с игрушками, чтобы каждый год последующий ребенок приходил сюда и получал массу удовольствия. И говорил родителям: «Мамочка, папочка, давайте скорее поедем на горные лыжи», – рассказала инструктор по горным лыжам, мастер спорта международного класса Марина Тихвинская.

Новички и профессионалы – все в горы за адреналином и снегом. Готовить комплекс к сезону в Логойске начали в конце ноября. Сейчас открыта только учебная трасса и две основных. Остальные в ожидании осадков. Пока устойчивый минус, снежные пушки работают круглосуточно.

«По сравнению с прошлым сезоном неплохо, снега уже больше, чем за всю прошлую зиму», – поделился впечатлениями сноубордист Егор Поликарпов.

«Мы катаемся с папой. Папа на сноуборде катается, но решил взять лыжи, чтобы нас поучить. Сегодня мы всей семьей приехали. Рада снегу», – рассказала Анна Матусевич.

Обычно в Логойске много гостей из России. Но в этом сезоне из-за пандемии покорять вершины будут, пожалуй, только белорусы. Все номера на новогодние праздники уже забронированы.

«С иностранцами сложнее. Заявок есть немного от них на Новый год. Но через недели две узнаем, смогут ли к нам приехать традиционные гости из России. А так, да, белорусы только. Стопроцентная загрузка у нас, начиная с 25 декабря до 10 января по проживанию», – заявил директор спортивно-оздоровительного горнолыжного комплекса «Логойск» Николай Палазник.

Лыжников и сноубордистов порадуют цены, их сохранили на уровне прошлогодних. Главные изменения антиковидные. Всю экипировку обрабатывают. Сотрудники пункта проката обязательно в масках.

«После каждого приема оборудования, после клиентов мы протираем лыжи, палки, ботинки. Боремся с COVID-19», – рассказал заведующий пунктом проката Андрей Помозов.

Пока наплыв посетителей радует, говорят в спорткомплексе. Многие уже устали сидеть дома. Приезжают не только на выходных, но и в будние дни вечером, популярны и ночные сеансы. Еще здесь можно сменить лыжи на тюбинг или погреться в бане.