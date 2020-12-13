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Партизаны подготовили Минск к воскресному маршу
Источник материала: Хартия'97
Партизаны подготовили Минск к воскресному маршу
Центр столицы преобразился.
Пока город спал после активной субботы, где-то прямо в центре Минска отважные ребята создавали настроение своему району перед воскресным маршем.
Фото преображенной столицы опубликовал телеграм-канал
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Центр столицы преобразился.
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