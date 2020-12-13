Источник материала: Хартия'97

«В Швейцарии у нее была прекрасная жизнь, но она считала, что теперь должна быть на родине» 2 13.12.2020, 9:47

1,615

Кто такая Наталья Херше, которая сорвала с карателя балаклаву.

Последние 12 лет Наталья Херше жила в Швейцарии. Там она получила второе гражданство, там ее ждут дети и любимый мужчина. Неизвестно, когда они смогут увидеться снова. Наталью задержали на Женском марше и присудили ей 2,5 года колонии за то, что она сорвала с омоновца балаклаву.

Историю Натальи Херше «Нашей Нине» рассказали ее близкие: о жизни в Швейцарии на берегу озера, любви к рисованию и письмах, которые она пишет из-за решетки.





Экономист из Орши

Наталья родом из Орши.

«Детство было довольно бедным, — рассказывает ее старший брат Геннадий. — Когда мы были маленькими, родители разошлись. Но папа нас не бросал. Выезжал в Узбекистан, зарабатывал деньги, навещал нас. Каждое лето мы проводили в Пружанах у бабушки с дедушкой. Потом у отца появилась вторая семья».

В Оршанском технологическом техникуме Наталья получила специальность бухгалтера. Потом поехала в столицу. Училась в БГЭУ, а ее брат после армии — в мединституте. С дипломом экономиста Наталья вернулась в родной город и устроилась в управление социальной защиты райисполкома.





Там же она вышла замуж.

«Женились по большой любви. Она вышла за оршанца, веселого парня. Но спустя время развелись. Он очень ревновал — Наташа и теперь яркая личность, а тогда представьте», — делится Геннадий.

От первого брака у женщины двое детей. Они уже взрослые: сыну Федору 25, дочери Виолетте 20. Они живут в Швейцарии. Выехать за границу и обеспечить детям лучшую жизнь было мечтой Натальи. Она записалась на курсы немецкого языка.

«Как подумаю: каждый день до пенсии 300 метров на работу и обратно, маленькая зарплата. Я так не хочу», — признавалась она брату.

Переезд в Швейцарию и новая жизнь

Со вторым мужем Наталья познакомилась на сайте знакомств. Это был швейцарец Бруно Херше. Белоруска с детьми переехала к нему в город Санкт-Галлен. Очень живописные места — супруги снимали пятикомнатную квартиру неподалеку от Баденского озера. До Альп рукой подать.

«Бруно был человеком очень простым. Когда впервые приехал в Беларусь, подарил нашей маме стиральную машину. Наташа впервые в жизни оказалась словно за каменной стеной. Бруно принял ее детей, заботился о них.

У них очень теплые отношения были. Он не давал Наташе подходить к плите — все сам готовил. Для нее было открытием такое отношение к женщине», — вспоминает Геннадий.

Наталья смогла устроиться в пивоварню, на самую низкую должность — уборщицей. Но через несколько месяцев директор поинтересовался ее образованием и пригласил в лабораторию контроля качества. Наталья могла спокойно себя обеспечивать. Ее удивляло, что за одну свою зарплату она может купить автомобиль. Хотя по швейцарским меркам их семья не была богатой.





Что еще впечатляло белоруску в Швейцарии, так это открытость людей и демократичность.

«Гена, ты не можешь себе представить, там до сих пор выборы мэра города проходят путем открытого голосования! Люди собираются на площади и поднимают руки, чтобы отдать голос», — рассказывала она брату о традиции, которая сохранилась в одном из округов Швейцарии.

Позже Наталья стала работать в компании по выпуску посуды, также в лаборатории проверки качества.

«Для моих детей с поездок к сестре началось знакомство с Европой, — говорит Геннадий. — А когда Наташа приезжала в Беларусь, привозила целый чемодан детских вещей. Очень заботилась о детях подруг, племянниках. Она не жалела на это денег».

В Швейцарии Наталья начала рисовать — карандашом делала портреты на основе фото. Сама всему научилась. Через год уже рисовала сотрудников компании. Делала это для души, но коллеги сами решили платить ей по 200 франков за портрет (около 575 белорусских рублей) — мол, работа не может быть бесплатной.





Год назад она прилетала в Питер на курсы по рисованию, две недели осваивала технику акварели.

«Ей очень нравилось делать портреты пожилых людей — прожитые годы отпечатались у них на лице, это было интереснее, чем писать молодых», — говорит подруга Елена.

В Швейцарии у Натальи была выставка. Портреты, сделанные ею, увидят и в Беларуси — ее картины планируют показать вместе с другими работами политзаключенных.

Звонила в посольство, чтобы поблагодарить за честный подсчет голосов

Полтора года назад муж Бруно умер. Почти год Наталья работала только на то, чтобы рассчитаться со всеми долгами.

Позже в Швейцарии она познакомилась с Робертом. Начинался новый этап ее жизни. Дети взрослые, можно больше времени посвящать себе. С Робертом они путешествовали — были в Перу, Египте. На последнее Рождество приезжали в Минск. В сентябре 2020-го собирались провести 10 дней в Италии, но поездка отложилась. Тогда Наталья решила прилететь в Беларусь — своими глазами увидеть марши и ощутить народный подъем.





«Мы могли с ней до самой ночи говорить о политических событиях, — делится брат Геннадий, который месяц назад принципиально перешел в общении на белорусский язык. — Ее упрямство идет от семьи. Наш отец Анатолий был ярым критиком Лукашенко, никогда не голосовал за него».

После визита в родную Оршу Наталья растерялась. «Люди, которых я с детства знаю, настолько равнодушны к политике. Как они ничего не видят?» — недоумевала женщина, когда узнавала, что некоторые ее знакомые голосовали за Лукашенко и не протестовали, потому что боялись потерять работу. Ей жалко было тех, кто молчал, продолжая жить при режиме.

И так же искренне она восхищалась молодыми микрорайонами, той же Новой Боровой. Говорила, что хотела бы иметь таких соседей.

Сама Наталья голосовала в Швейцарии. Там Тихановская набрала в семь раз больше голосов, чем Лукашенко. После того как озвучили этот результат, Херше позвонила в посольство, чтобы поблагодарить сотрудников за честный подсчет голосов.





В Минске она остановилась у подруги. Накануне задержания Наталья с братом и его семьей ужинала в ресторане.

«Мы долго разговаривали. Рядом с нами компания женщин также обсуждала протесты. Они рассказали, что каждую субботу выходят на марши. Наталья еще тогда восхищалась: какие замечательные женщины в Беларуси!» — вспоминает Геннадий их последнюю встречу на свободе.

Рада была, что этапируют в Жодино

Наталью задержали на Женском марше 19 сентября. Два с половиной месяца она провела за решеткой. Когда узнала, что ее с Окрестина этапируют в Жодино, обрадовалась: «Там же Мария Колесникова! Может, мы увидимся»»

В письмах она никогда не жаловалась. «Там столько веры, что все не напрасно, столько позитива», — замечает подруга.

Брат Геннадий зачитывает некоторые строки. «Настроение, несмотря ни на что, отличное. То, что кажется катастрофой, может обернуться большим шансом». «Особое спасибо за куртку в моем любимом красном цвете». «Чувствую себя уверенно, на этой волне и встречу решение суда».

В изоляторе Наталья отметила свой день рождения (20 октября). Подруга передала ей в подарок сладости и одежду итальянского бренда — для поднятия боевого духа. А бывшие сокамерницы организовали целую кампанию поддержки — просили людей писать Наталье письма. Она получила несколько десятков поздравлений. Девушки выписали ей три газеты.

Сложно поверить, что Наталье, которая так выглядит, уже 51 год. По словам ее подруги, она регулярно ходила в тренажерный зал и следила за своим питанием — рацион полностью соответствовал диетологическим канонам.

«На душе Наташе, может, и тяжело, но она этого не покажет»

«Наташа остро воспринимает любую несправедливость. И как и всех нас, ее всколыхнули события, произошедшие после 9 августа. Особенно это задевает людей, которые видят, что в других странах все иначе. Там люди не боятся полицейских. А у нас постоянно голова в плечи втягивается, как увидишь их», — говорит Елена.

После суда она смогла перекинуться несколькими словами с подругой. Сказала, чтобы та не воспринимала 2,5 года как окончательный срок, и что они попытаются сделать все возможное для освобождения. «Я это понимаю», — услышала от Натальи.





Посольство Швейцарии поддерживает белоруску. Посол посещал ее за решеткой, на оглашение приговора прилетал министр иностранных дел Швейцарии. Семья будет обжаловать приговор, а Наталья пока остается на Володарке.

«Я пишу ей каждые четыре дня. В пятницу наконец смогу ее навестить. На душе Наташи, может, и тяжело,но она этого не покажет», — делится Геннадий.

«У нее все было замечательно. Дети в Швейцарии, любимый мужчина, — отмечает подруга. — Но у нее болело сердце, поэтому она приехала сюда».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .