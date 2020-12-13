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В Чечне произошло землетрясение

13.12.2020 10:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Чечне произошло землетрясение

  • 13.12.2020, 9:37
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В Чечне произошло землетрясение
Фото: dpa

Эпицентр находился в 14 километрах южнее Грозного.

На территории Чечни произошло землетрясение. Об этом сообщили Европейско-средиземноморский сейсмологический центр и Северо-Осетинский филиал геофизической службы РАН, передает ТАСС.

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр землетрясения магнитудой 4,7 находился примерно в 39 км южнее Грозного, в 18 км юго-юго-восточнее Урус-Мартана, очаг — на глубине 60 км. Землетрясение зафиксировано в 00.29 по московскому времени. Позже сервис обновил данные — эпицентр находился в 14 км южнее Грозного, очаг — на глубине 10 км.

В соцсетях писали, что толчки ощущались как на территории Чечни, так и соседних регионов — Дагестана, Ингушетии, Северной Осетии.

По данным Северо-Осетинского филиала геофизической службы РАН, около 00.30 по московскому времени было зафиксировано сейсмособытие магнитудой 5,6 с эпицентром в Урус-Мартановском районе на глубине 25 км. Были запрошены данные из районов республики.

«Сведения о каких-либо последствиях сейсмособытия не поступали», — отметили в пресс-службе.

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Эпицентр находился в 14 километрах южнее Грозного.
 
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