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Белоруски запустили флешмоб в поддержку Ольги Хижинковой

13.12.2020 10:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Белоруски запустили флешмоб в поддержку Ольги Хижинковой

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  • 13.12.2020, 9:34
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Белоруски запустили флешмоб в поддержку Ольги Хижинковой

«Пока одни ножки вынужденно отдыхают, другие будут бегать во всю мощь».

Победительница конкурса красоты «Мисс Беларусь-2008» и экс-пресс-секретарь брестского «Динамо» Ольга Хижинкова 11 декабря не вышла на свободу, как ожидалось. Встречать ее на Окрестина в пятницу пришли родственники и многие известные белорусские спортсмены. Однако оказалось, что все три приговора Хижинковой просто суммировали, и Ольга, судя по всему, проведет за решеткой целых 42 дня, пишет «Трибуна».

Жительницы минского района Шабаны предложили подержать осужденную «Мисс Беларусь» и запустили флешмоб солидарности с хештегом #ЯМыХижинкова. Напомним, Хижинкова много лет была лицом продукции белорусского производителя одежды Conte:

«Мы – жительницы Шабанов, запускаем флешмоб солидарности. И пока одни ножки вынужденно отдыхают, другие будут бегать во всю мощь! И так каждый каждый день!»









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«Пока одни ножки вынужденно отдыхают, другие будут бегать во всю мощь».
 
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