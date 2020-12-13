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Нация лидеров
Источник материала: Хартия'97
Нация лидеров
Для Беларуси важно, чтобы таких людей, как ты, было много.
Лидер - это каждый из нас. Мы сами лидеры своей жизни и судьбы, пишет телеграм-канал
Лидер способен к принятию решений и готов нести за них ответственность.
Он заботится об окружающих людях.
Он способен зажечь других людей своими идеями.
Он умеет спокойно и с достоинством признавать свои ошибки, просит прощения и исправляет их.
Вспомни случаи, когда тебе удавалось уговорить другого человека оказать тебе или другому помощь?
Вспомни ситуации, когда ты смог (смогла) организовать других на какое-либо дело: хоть на шашлыки, хоть в баню, а, может, и на митинг.
Ну, все, ты точно лидер!
Если серьезно, лидером может считаться тот, кто находится в движении, переламывая текущую ситуацию.
Он берет ответственность за свою жизнь и строит ее сам!
Более того, он расширяет свои возможности и берет ответственность за других людей!
Для Беларуси важно, чтобы таких людей, как ты, было много!
Мы - нация лидеров!
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Для Беларуси важно, чтобы таких людей, как ты, было много.
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