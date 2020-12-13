ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Нация лидеров

13.12.2020 10:17 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Нация лидеров

  • 13.12.2020, 9:31
  • 1,315
Нация лидеров
Фото: @natbelographic

Для Беларуси важно, чтобы таких людей, как ты, было много.

Лидер - это каждый из нас. Мы сами лидеры своей жизни и судьбы, пишет телеграм-канал «Рабкор».

Лидер способен к принятию решений и готов нести за них ответственность.

Он заботится об окружающих людях.

Он способен зажечь других людей своими идеями.

Он умеет спокойно и с достоинством признавать свои ошибки, просит прощения и исправляет их.

Вспомни случаи, когда тебе удавалось уговорить другого человека оказать тебе или другому помощь?

Вспомни ситуации, когда ты смог (смогла) организовать других на какое-либо дело: хоть на шашлыки, хоть в баню, а, может, и на митинг.

Ну, все, ты точно лидер!

Если серьезно, лидером может считаться тот, кто находится в движении, переламывая текущую ситуацию.

Он берет ответственность за свою жизнь и строит ее сам!

Более того, он расширяет свои возможности и берет ответственность за других людей!

Для Беларуси важно, чтобы таких людей, как ты, было много!

Мы - нация лидеров!

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для Беларуси важно, чтобы таких людей, как ты, было много.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ламповый атом: как у России украли «Судный день»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика