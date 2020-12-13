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Ученые назвали напиток, повышающий мозговую активность с утра

13.12.2020 10:17 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Ученые назвали напиток, повышающий мозговую активность с утра

  • 13.12.2020, 9:18
  • 5,574
Ученые назвали напиток, повышающий мозговую активность с утра

По бодрящему эффекту и положительным свойствам он превосходит даже кофе.

Медики назвали напиток, за счет которого можно эффективно повысить мозговую активность с утра. По своему бодрящему эффекту и положительным свойствам он превосходит даже кофе, пишет orthodox.od.ua.

Хотя кофе действительно помогает запустить работу мозга после пробуждения, однако он также оказывает раздражающее действие на нервную систему. Более полезной и не менее эффективной заменой может стать какао. Напиток содержит в себе значительные дозы флавоноидов, стимулирует кровоснабжение главного органа ЦНС, а также помогает в насыщении крови кислородом. Подтвердить положительные свойства какао удалось ученым из Великобритании в рамках эксперимента.

В процессе добровольцев разделили на три группы. Первая из них получала какао, вторая схожий напиток без флавоноидов, а третья являлась контрольной и обходилась без дополнительной стимуляции. В итоге те, кто пили какао, справлялись с математическими задачами на 11% быстрее.

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По бодрящему эффекту и положительным свойствам он превосходит даже кофе.
 
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