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The Times сообщила о второй попытке отравить Навального «Новичком»

13.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

На политика Алексей Навального была совершена еще одна попытка покушения, пишет британская The Times со ссылкой на источники в западных спецслужбах. По данным издания, Навального второй раз пытались отравить «Новичком» перед тем, как его эвакуировали из Омска в Берлин.

Предполагаемые агенты госбезопасности, по версии The Times, проникли в больницу, где лежал Навальный. Их целью, пишет издание, было не допустить, чтобы политика доставили в клинику в Берлине живым.

Обе попытки отравления, цитирует РБК статью The Times не удались из-за того, что врачи успели ввести Навальному атропин — антидот для «Новичка».

20 августа Алексею Навальному стало плохо в самолете Томск — Москва. Политика доставили в больницу в Омске, откуда через два дня в состоянии комы эвакуировали в Германию в клинику «Шарите» в Берлине. Врачи российской больницы заявляли, что рассматривали версию отравления Навального, но она не подтвердилась.

Правительство ФРГ в начале сентября объявило, что немецкие врачи обнаружили у Навального отравление веществом из группы «Новичок». Власти России причастность к покушению на Навального отрицают.

Соратники Навального заявляли, что в номере гостиницы в Томске, где политик останавливался во время поездки по Сибири, была найдена бутылка со следами отравляющего вещества.

Бутылку упаковали и отправили в Германию на самолете санитарной авиации, которым Навального доставили в берлинскую клинику «Шарите». В ноябре правительство Германии сообщило, что следы отравляющего вещества были найдены и на других предметах из гостиничного номера, где останавливался Навальный.

Навальный дал интервью Дудю после отравления: «Это был приказ Кремля»

 
 
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Она произошла перед тем, как его эвакуировали из Омска в Берлин.
 
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