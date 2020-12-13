На директора гродненского хосписа завели уголовное дело, она уехала в Литву

Источник материала: Салiдарнасць

Ольгу Величко подозревают в хищении. Статья, по которой ее обвиняют, предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Детали уголовного дела в сюжете ОНТ раскрыли сотрудники Комитета госконтроля. В материале противопоставляются деятельность Гродненского областного специализированного дома ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы и нарушением психики, который «по факту уже давно является центром паллиативной помощи» и работа Гродненского детского хосписа.

ОНТ рассказал , как в рамках благотворительной акции в 2017-м году пятилетней Даше собирали деньги, которые позволили бы купить для девочки новый аппарат ИВЛ. Это позволило бы забрать ребенка и ухаживать за ним дома.

«Говорят, с покупкой аппарата обещал помочь Гродненский детский хоспис. Организация известная, работает вот уже 12 лет», — сообщает ОНТ.

Кто об этом говорит, телеканал не уточняет.

Со слезами на глазах женщина, которую в сюжете назвали Викторией Ковалевской (судя по контексту мама девочки – прим. «С») рассказывает, что хоспис собирал деньги.

— Вроде бы деньги собрали, аппарат купили, но на данный момент у нас этого аппарата нет. И наша Даша не дома.

...Прекратилось наше общение с хосписом, и на данный момент мы не знаем, где аппарат. Сейчас она находится в паллиативной палате на базе Гродненского дома ребенка. Помощь нам оказывают хорошую, ухаживают тоже хорошо.

Далее сообщается, что сотрудники хосписа в 2018 году все же привозили аппарат ИВЛ для Даши, но, по словам главной медсестры Гродненского областного дома ребенка Нины Мороз, аппарат для ребенка не подошел, и на него не было документов.

— Они приехали и забрали. Это было в 2018 году. Но вот правда или нет, что они в 2020 году в октябре опять нам привезли оттуда же аппарат. Это был тот же самый аппарат, — говорит медсестра.

Проверку деятельности хосписа, по информации ОНТ, начали из-за неоднократных жалоб (не только граждан, но и юридических лиц). Среди них якобы были родители больных детей.

Как сообщили в КГК, в результате проверки выяснилось, что в 2017-2018 годах в рамках благотворительной акции «Дыши дома» хоспис собирал деньги, в июне 2018 года директор Гродненского детского хосписа Ольга Величко сняла с данного расчетного счета свыше 17 тысяч рублей и конвертировала их в валюту. Далее директор хосписа передала деньги родителям нуждающегося ребенка на приобретение аппарата ИВЛ.

«На самом деле, ни денежные средства, ни аппарат ИВЛ родителям ребенка не передавались», — говорится в сюжете ОНТ.

По данным КГК, вскрылись и другие факты незаконного использования спонсорской помощи директором хосписа.





Ольга Величко, фото Радыё Свабода

Ольга Величко 13 лет назад создала в Гродно детский хоспис. Ольга была членом инициативной группы Виктора Бабарико и независимым наблюдателем на президентских выборах. После выборов за участие в протестных акциях отсидела сутки в изоляторе и была оштрафована.

В интервью Радыё Свабода Ольга объяснила причину , по которой ее семья уехала из страны: из школы сообщили, что готовится социальное расследование, чтобы забрать детей, в тот же день она узнала, что ей интересуется КГБ.

— У мяне быў просты выбар — быць у СІЗА, дзеці былі б у прытулку, пакуль бы іх родныя не забралі. Я ня ведаю, ці змагла б я зь СІЗА зрабіць тое, што я цяпер раблю для госьпісу. Цяпер пра яго пішуць сусьветныя мэдыя, — сказала Ольга Величко.