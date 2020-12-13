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Как об стенку горох или что общего у царя, шута и пальто

13.12.2020 10:29 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Как об стенку горох или что общего у царя, шута и пальто

Выпуск о названии растения, которое не жнут, не косят, а крючат – о горохе. 

© Sputnik Артем Бордовский
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Правда ли, что Царь Горох, гороховое чучело и шут гороховый – одна семья? Кто такой Покатигорошек и где находится его родина? Правда ли, что от гороха можно...
 
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