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Как об стенку горох или что общего у царя, шута и пальто
13.12.2020 10:29 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Выпуск о названии растения, которое не жнут, не косят, а крючат – о горохе.
© Sputnik Артем Бордовский
Как это по-русски ― подкаст о русском языке и о странностях, которые с ним происходят. Как меняется язык, на котором мы говорим? Кого и отчего бесят феминитивы? Откуда берутся и куда исчезают новые слова?
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Правда ли, что Царь Горох, гороховое чучело и шут гороховый – одна семья? Кто такой Покатигорошек и где находится его родина? Правда ли, что от гороха можно...
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