Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Как об стенку горох или что общего у царя, шута и пальто

Выпуск о названии растения, которое не жнут, не косят, а крючат – о горохе.

Как это по-русски ― подкаст о русском языке и о странностях, которые с ним происходят. Как меняется язык, на котором мы говорим? Кого и отчего бесят феминитивы? Откуда берутся и куда исчезают новые слова?

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