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В отношении директора гродненского детского хосписа возбудили уголовное дело

13.12.2020 10:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Директора гродненского детского хосписа Ольгу Величко подозревают в незаконном использовании спонсорской помощи. Возбуждено уголовное дело. Такая информация прозвучала в эфире ОНТ. Госконтроль проводит проверку. В сюжете рассказывается о благотворительной акции, направленной на помощь 5-летней Даше. Все случилось еще в 2017 году. Тогда к сбору примкнули актеры, художники, прихожане храмов, школьники. «Новый аппарат ИВЛ позволил бы забрать ребенка и ухаживать за ним дома. Говорят, с покупкой аппарата обещал помочь Гродненский детский хоспис. Организация известная, работает вот уже 12 лет», — отмечается в видео.

— Деньги собирались хосписом в 2017—2018 годах в рамках благотворительной акции «Дыши дома» и перечислялись на специальный расчетный счет. По окончании акции в июне 2018 года директор Гродненского детского хосписа Величко сняла с данного расчетного счета свыше 17 тысяч рублей и конвертировала их в иностранную валюту. В тот же период времени Величко был составлен фиктивный акт приема-передачи денежных средств, в соответствии с которым родителям нуждающегося ребенка якобы были переданы наличные деньги в указанной сумме для самостоятельного приобретения аппарата ИВЛ. На самом деле ни денежных средств, ни аппарата ИВЛ родителям ребенка не передавалось, — заявил Александр Петрусенко, начальник сектора отдела управления департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Гродненской области.

Другой пример «незаконного использования спонсорской помощи директором» озвучила начальник управления контроля бюджетно-финансовой сферы Татьяна Слабыш.

— В августе 2020 года хоспис получил спонсорскую помощь от двух субъектов хозяйствования на оздоровление детей в лагере «Неман-72». Однако, как установлено в ходе проверки, хоспис не заключал договоры на оздоровление детей, — сказала она.

Отмечается, что госконтроль продолжает проверку. И вопросы по части соблюдения закона возникли лишь к директору хосписа. В отношении него возбуждено уголовное дело — женщину подозревают в хищении.

Напомним, 16 октября в Гродно прошло судебное заседание по делу Ольги Величко, директора местного детского хосписа. Женщина проходила по административному делу по ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии). Суд оштрафовал Ольгу на 15 базовых величин (405 рублей), сообщила Onliner ее адвокат Юлия Юргелевич.

Гродненку задержали накануне и отвезли в Октябрьское РУВД.

— У нее было мероприятие во дворе по хоспису. Забрали только ее, — рассказал Дмитрий Бондарчук, гродненский активист.

Ольга Величко — героиня нашей публикации. Она рассказала корреспонденту о том, как в Гродно отреагировали на выборы и последовавшие за ними события. Принимала участие в расширенном совещании горисполкома 17 августа вместе с десятком других активистов.

 
Теги: Гродно
 
 
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Директора гродненского детского хосписа Ольгу Величко подозревают в незаконном использовании спонсорской помощи. Возбуждено уголовное дело. Такая информация...
 
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