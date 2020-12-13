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В отношении директора гродненского детского хосписа возбудили уголовное дело
Источник материала: Onliner
Директора гродненского детского хосписа Ольгу Величко подозревают в незаконном использовании спонсорской помощи. Возбуждено уголовное дело. Такая информация
— Деньги собирались хосписом в 2017—2018 годах в рамках благотворительной акции «Дыши дома» и перечислялись на специальный расчетный счет. По окончании акции в июне 2018 года директор Гродненского детского хосписа Величко сняла с данного расчетного счета свыше 17 тысяч рублей и конвертировала их в иностранную валюту. В тот же период времени Величко был составлен фиктивный акт приема-передачи денежных средств, в соответствии с которым родителям нуждающегося ребенка якобы были переданы наличные деньги в указанной сумме для самостоятельного приобретения аппарата ИВЛ. На самом деле ни денежных средств, ни аппарата ИВЛ родителям ребенка не передавалось, — заявил Александр Петрусенко, начальник сектора отдела управления департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля по Гродненской области.
Другой пример «незаконного использования спонсорской помощи директором» озвучила начальник управления контроля бюджетно-финансовой сферы Татьяна Слабыш.
— В августе 2020 года хоспис получил спонсорскую помощь от двух субъектов хозяйствования на оздоровление детей в лагере «Неман-72». Однако, как установлено в ходе проверки, хоспис не заключал договоры на оздоровление детей, — сказала она.
Отмечается, что госконтроль продолжает проверку. И вопросы по части соблюдения закона возникли лишь к директору хосписа. В отношении него возбуждено уголовное дело — женщину подозревают в хищении.
Напомним, 16 октября в Гродно прошло судебное заседание по делу Ольги Величко, директора местного детского хосписа. Женщина проходила по административному делу по ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии). Суд оштрафовал Ольгу на 15 базовых величин (405 рублей), сообщила Onliner ее адвокат Юлия Юргелевич.
Гродненку задержали накануне и отвезли в Октябрьское РУВД.
— У нее было мероприятие во дворе по хоспису. Забрали только ее, — рассказал Дмитрий Бондарчук, гродненский активист.
Ольга Величко — героиня нашей
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Директора гродненского детского хосписа Ольгу Величко подозревают в незаконном использовании спонсорской помощи. Возбуждено уголовное дело. Такая информация...
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