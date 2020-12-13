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The Times сообщила о второй попытке отравить Навального «Новичком»
Источник материала: UDF
Фото: Инстаграм Алексея Навального
Предполагаемые агенты госбезопасности, по версии The Times, проникли в больницу, где лежал Навальный. Их целью, пишет издание, было не допустить, чтобы политика доставили в клинику в Берлине живым.
Обе попытки отравления,
Также газета сообщила, что яд попал на одежду оппозиционера после того, как в его гостиничный номер удалось добраться агентам спецслужб. По данным The Sunday Times, в омской больнице сотрудники спецслужб сделали себе базу в кабинете главврача.
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Предполагаемые агенты госбезопасности проникли в больницу, где лежал Навальный.
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