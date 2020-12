Источник материала: UDF



Фото: Инстаграм Алексея Навального

The Times сообщила о второй попытке отравить Навального «Новичком» Предполагаемые агенты госбезопасности проникли в больницу, где лежал Навальный.

Предполагаемые агенты госбезопасности, по версии The Times, проникли в больницу, где лежал. Их целью, пишет издание, было не допустить, чтобы политика доставили в клинику в Берлине живым.Обе попытки отравления,РБК статью The Times, полная версия которой доступна только по подписке, не удались из-за того, что врачи успели ввести Навальному атропин — антидот для «Новичка».Также газета сообщила, что яд попал на одежду оппозиционера после того, как в его гостиничный номер удалось добраться агентам спецслужб. По данным The Sunday Times, в омской больнице сотрудники спецслужб сделали себе базу в кабинете главврача.